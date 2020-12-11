Михэеш: политический "треугольник" Санду-кабмин-парламент - кто возьмет верх

Утро на Sputnik’e Михэеш: политический "треугольник" Санду-кабмин-парламент - кто возьмет верх

Несмотря на разговоры о досрочных выборах, немногие политические силы в парламенте республики желают их проведения, в обществе звучат предположения о том, что внеочередной электоральный тур может состояться в мае-июне следующего года, однако такой сценарий развития событий маловероятен. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Роман Михэеш.

"Социалисты особо не заинтересованы в досрочных парламентских выборах. Да, они говорят о том, что правительство можно отправить в отставку и потом провести внеочередной тур голосования. Но в парламенте есть негласное большинство из депутатов ПСРМ, партии "Шор" и блока Pentru Moldova. У них всего - 54 мандата. Попытка отправить кабмин Кику в отставку равна нулю", - сказал эксперт. © Photo : Guvernul Republicii Moldova Кику прокомментировал протест аграриев и вывод спецтехники к правительству

По мнению аналитика, главной политической интригой до 24 декабря остается вопрос: а не подаст ли глава кабмина в отставку самостоятельно после инаугурации новоизбранного президента Майи Санду. Михэеш уверен: Кику несколько раз рассматривал возможность уйти с поста премьер-министра, поскольку изначально договоренность с действующим главой государства Игорем Додоном состояла в том, что глава кабмина соглашался всего на годичный срок пребывания в этой должности.

"Я так думаю, что 24-25 декабря он подаст в отставку, когда Санду официально вступит в должность. Если рассматривать этот сценарий, Санду получит возможность дважды выдвинуть на рассмотрение парламентом кандидатуры новых премьеров. Не исключено, что нынешнее ситуативное большинство утвердит одного из них", - добавил собеседник.

Такой неординарный, на первый взгляд, шаг социалистов, депутатов партии "Шор" и избранников, входящих в блок Pentru Moldova, Михэеш объясняет тем, что всем этим трем политическим силам на данном этапе выгодно, чтобы нынешний состав высшего законодательного органа страны просуществовал как можно дольше. А основным рычагом давления на президента Санду и возможного нового главу правительства станет возможность большинства депутатов в любой момент отправить кабмин в отставку.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova