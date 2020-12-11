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Роман Михэеш.
© Sputnik / Osmatesco

Михэеш: политический "треугольник" Санду-кабмин-парламент - кто возьмет верх

Утро на Sputnik’e
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20201211/32843776/politicheskiy-treugolnik-sandu-kabmin-parlament-kto-vozmet-verkh.html

Политический аналитик спрогнозировал, как будут складываться отношения между основными ветвями власти в ближайшие месяцы.

Утро на Sputnik’e
Михэеш: политический "треугольник" Санду-кабмин-парламент - кто возьмет верх

Несмотря на разговоры о досрочных выборах, немногие политические силы в парламенте республики желают их проведения, в обществе звучат предположения о том, что внеочередной электоральный тур может состояться в мае-июне следующего года, однако такой сценарий развития событий маловероятен. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Роман Михэеш.

"Социалисты особо не заинтересованы в досрочных парламентских выборах. Да, они говорят о том, что правительство можно отправить в отставку и потом провести внеочередной тур голосования. Но в парламенте есть негласное большинство из депутатов ПСРМ, партии "Шор" и блока Pentru Moldova. У них всего - 54 мандата. Попытка отправить кабмин Кику в отставку равна нулю", - сказал эксперт.
Кику.
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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По мнению аналитика, главной политической интригой до 24 декабря остается вопрос: а не подаст ли глава кабмина в отставку самостоятельно после инаугурации новоизбранного президента Майи Санду. Михэеш уверен: Кику несколько раз рассматривал возможность уйти с поста премьер-министра, поскольку изначально договоренность с действующим главой государства Игорем Додоном состояла в том, что глава кабмина соглашался всего на годичный срок пребывания в этой должности.

"Я так думаю, что 24-25 декабря он подаст в отставку, когда Санду официально вступит в должность. Если рассматривать этот сценарий, Санду получит возможность дважды выдвинуть на рассмотрение парламентом кандидатуры новых премьеров. Не исключено, что нынешнее ситуативное большинство утвердит одного из них", - добавил собеседник.

Такой неординарный, на первый взгляд, шаг социалистов, депутатов партии "Шор" и избранников, входящих в блок Pentru Moldova, Михэеш объясняет тем, что всем этим трем политическим силам на данном этапе выгодно, чтобы нынешний состав высшего законодательного органа страны просуществовал как можно дольше. А основным рычагом давления на президента Санду и возможного нового главу правительства станет возможность большинства депутатов в любой момент отправить кабмин в отставку.

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Теги:
правительство, парламент, Санду, власть


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