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Владимир Брутер.
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Брутер: удастся ли преодолеть раскол в молдавском обществе

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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (83)
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Sputnik Молдова
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Российский политолог назвал основные факторы, которые способствуют разделению граждан страны по геополитическим предпочтениям, а также проанализировал, насколько можно сплотить общество и оставить в стороне былые распри.

Утро на Sputnik’e
Брутер: удастся ли преодолеть раскол в молдавском обществе

Раскол в молдавском обществе существует, и это надо признать, поскольку каждый проходящий в стране электоральный тур наглядно показывает, что граждане разделены по двум геополитическим баррикадам. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Большая часть молдавского общества повторяет свой выбор, исходя из геополитических предпочтений. Вопрос в том, что сейчас за счет политических технологий удалось обеспечить победу Майи Санду. Это произошло вовсе не за счет искренней народной поддержки или ее популярности", — заявил собеседник.

По словам политолога, раскол в молдавском обществе после победы Санду на выборах президента не усилится и не ослабнет. Брутер посоветовал новоизбранному президенту Молдовы не делать ошибочные политические шаги, которые привели бы к еще большему размежеванию граждан по двум геополитическим лагерям.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Такие шаги могут окончательно расколоть довольно зыбкое и неустойчивое молдавское общество. Приняв закон о статусе русского языка, парламент поторопился. Сейчас — не время для таких чувствительных решений. Но когда Санду говорит, что она против этого решения, поскольку оно раскалывает общество, это — отсутствие политического понимания ситуации", — добавил эксперт.

Брутер порекомендовал избранному президенту не разделять граждан страны на тех, у кого есть права, и тех, у кого их — вроде бы негласно — не должно существовать. В сложившейся ситуации с законом о статусе русского языка Санду, по словам политолога, могла бы сделать шаг навстречу парламентариям, проголосовавшим за этот документ, сесть с ними за стол переговоров и детально обсудить каждое прописанное в тексте положение. А такую позицию Санду Брутер назвал "дикой и не способствующей соединению молдавского общества", его укреплению.

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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (83)

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Теги:
преодоление, Молдова, раскол, общество


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