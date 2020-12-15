Шаповалов: можно ли было Молдове сохранить государственность в 1917 году

Историк прокомментировал события революционного 1917 года и проанализировал, почему молдавское государство, официально заявившее о своем существовании тогда, просуществовало так недолго и было поглощено соседней Румынией.

Утро на Sputnik’e Шаповалов: можно ли было Молдове сохранить государственность в 1917 году

У Молдовы был шанс на долгосрочную государственность еще в революционном 1917 году, но не все было однозначно с провозглашением Сфатул Цэрий (Совет края – ред.). Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил историк, политолог, доктор философии Борис Шаповалов.

"Этот орган никто из населения не избирал, он не был репрезентативным, граждане не голосовали за его состав. Это было объединение 28 общественных организаций края. В него вошли различные профсоюзы, солдатские, женские, аграрные организации. Этот орган не был парламентом новообразованной республики", – подчеркнул специалист. © Photo : Kvasnikov Dmitriy Иваненко: как проходили выборы в Бессарабии 200 лет назад

По словам Шаповалова, на тот момент истории не шла речь о том, чтобы Молдова провозглашалась как независимое государство, территория должна была стать автономном республикой в составе Советской России. В крае на тот момент формировались альтернативные органы власти – советы рабочих и крестьянских депутатов.

"Эти же советы формировались и в Молдове, и к 1 января 1918 года в Кишиневе установилось двоевластие. С одной стороны, это был Сфатул Цэрий, с другой – Кишиневский совет рабочих депутатов. Но на территории Молдовы по приглашению Сфатул Цэрий вошли 4 румынские дивизии. Это было предательским решением", – сказал эксперт.

Именно румынские войска, как утверждает Шаповалов, полностью подавили в Молдове советскую власть, после чего вскоре эта территория вошла в состав Королевской Румынии.

Республика в первые месяцы своего существования только частично контролировала свою территорию. Аккерманский уезд контролировался большевиками и Одесской советской республикой.

На территории МДР шли бои между подразделениями иностранных армий: румынской армией, большевиками и войсками Украинской Народной Республики.

В итоге Сфатул Цэрий, верховный орган в управлении страной, проголосовал за ввод румынских войск на территорию провозглашенной республики. Таким образом, государство оказалось полностью под контролем Румынии.

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