Головатюк - о деятельности в должности посла Молдовы в России

Назначенный Чрезвычайным и Полномочным Послом республики Молдова в РФ Владимир Головатюк рассказал, на решении каких вопросов сконцентрируется на дипломатической работе.

Утро на Sputnik’e Головатюк: о деятельности в должности посла Молдовы в России

Работа во имя страны и интересов ее граждан, для развития торгово-экономических и бизнес-отношений с Российской Федерацией - этим планирует заняться новый посол Молдовы в Москве Владимир Головатюк. Об этом он рассказал в комментарии студии Sputnik Молдова.

"На этом посту будут работать максимально в интересах Молдовы. Эта деятельность должна быть минимально политизирована для улучшения отношений с Россией. Политика должна быть прагматичной, аргументированной,без ярлыков. Надо четко обозначить приоритеты своей страны", - отметил собеседник. © Sputnik / Алексей Стефанов Посол Молдовы в России Андрей Негуца отозван – решение правительства

В двухсторонних отношениях Молдовы и России во главу угла должен быть поставлен прагматизм, реалистичные взгляды на возникающие вопросы и проблемы, считает Головатюк. По его словам, резких поворотов, необдуманных действий в молдавско-российских отношениях быть не должно.

"Во главу угла надо ставить реальные, земные проблемы - экономические, социальные, вопросы, связанные с нашими гражданами, работающими в России.Об этом надо думать и не забывать о них", - подытожил Головатюк.

В понедельник, 14 декабря, парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции на сегодняшнем заседании утвердила кандидатуру депутата от ПСРМ Владимира Головатюка на должность посла Республики Молдова в Российской Федерации.

Владимир Головатюк в Высшем законодательном органе возглавляет комиссию по экономике, бюджету и финансам.

Согласно статье 10 Закона о дипломатической службе, послы назначаются и отзываются президентом Республики Молдова по предложению правительства. Предложения о назначении на эти должности представляются в правительство министром иностранных дел и европейской интеграции по согласованию с парламентской комиссией по внешней политике и европейской интеграции.

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