Ларюшина: как новое ЧП отразится на работе ресторанов и баров в Молдове

Утро на Sputnik’e Ларюшина: как новое ЧП отразится на работе ресторанов и баров в Молдове

Ресторанный и туристический бизнес в республике всегда был подвержен конъюнктурным рискам, по нему сильно ударили и шоковые для экономики негативные последствия, возникшие в результате вынужденных ограничений, которые вводились властями страны в течение 2020 года не один раз. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявила экономический эксперт Татьяна Ларюшина.

"Этот вид бизнеса не является критическим с точки зрения выживаемости населения страны, поэтому им, можно сказать, жертвуют. Этот вид предпринимательской деятельности также небольшой, учитывая выплату налогов и пополнение бюджета. Но именно этот бизнес является важным с точки зрения занятости населения", — отметила собеседница.

Эксперт добавила: именно этот сектор позволял найти работу сотням граждан страны на ограниченный отрезок времени, причем серьезных и завышенных требований к персоналу здесь, как правило, владельцы кафе и ресторанов не предъявляли. Исходя из основ экономической политики государства, ресторанный и туристический бизнес представляли сегмент, позволяющий набирать обороты в развитии при не совсем благоприятной модели национального хозяйства Молдовы.

"Сфера услуг при этом всегда была уязвимой для возникающих экономических рисков. Так и получилось, что первой в стране пожертвовали именно этой отраслью. Это произошло не только в Молдове, но и во всем мире", — уточнила Ларюшина.

Локдаун экономист назвала оправданной мерой лишь тогда, когда пандемия только возникла, а в Молдове в марте и апреле текущего года была полностью приостановлена работа ресторанов и заведений общепита. Ларюшина привела пример более развитых стран, где ограничений в работе кафе и ресторанов не было введено (за исключением соблюдения мер карантинной безопасности), а владельцам такого бизнеса государство оказывает поддержку.

В связи с введенным в республике чрезвычайным положением из-за угрозы распространения коронавируса нового типа работа всех кафе и ресторанов в Молдове была ограничена временным порогом — до 22 часов.

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в республике вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova