Пойсик: протесты фермеров в Кишиневе – политическая акция

Протесты аграриев в Кишиневе – глубоко политизированная акция, используемая оппозицией для дестабилизации общеполитической обстановки в стране, а за требованиями экономического характера, в том числе необходимостью выделения компенсаций, скрывается главное – фермеры добиваются отставки правительства во главе с Ионом Кику. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил доктор экономики Михаил Пойсик.
"Теперь о реальной картине – у нас из пяти лет лишь один является урожайным. Мы находимся в зоне неустойчивого земледелия. В советские времена у нас в республике было 300 тысяч гектаров искусственно орошаемых земель, сейчас – только 4 тысячи гектаров. Аграрии изначально должны были готовиться к неурожайному году и страховать свои сельхозугодья", - заявил эксперт.
"В течение нескольких лет у нас в стране до 50% суммы страховки покрывало государство. Это уже было льготой. Теперь приняли решение о 70%. Это вообще благотворительность на уровне Кабмина", - добавил Пойсик.
Если взять статистику страхования в республике сельхозугодий за последние 6 лет, там есть две группы риска – по растениеводству и животноводству. Если в хозяйстве присутствуют оба сельскохозяйственных направления деятельности, то необходимо оформлять сразу два типа страхования. Таким образом, уточнил собеседник, аграрии страхуют потери в животноводстве, где те составляют от 3% до 10%, а остальные субсидии просто оставляют себе на развитие бизнеса.
Аграрии на технике пытались въехать на ступени дорожки, ведущей к зданию парламента, и прорвать оцепление полицейских, которые образовали живой щит.
Между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов произошло несколько стычек. Полицейские применили слезоточивый газ.
Также в среду представители протестующих провели переговоры с депутатами парламента. После дискуссии, которая длилась порядка часа, участники беседы договорились встретиться еще раз. Депутаты отметили, что им нужно обсудить озвученные сельхозпроизводителями требования. Аграрии же выразили желание продолжить протест в четверг.
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