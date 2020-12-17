Пойсик: протесты фермеров в Кишиневе – политическая акция

Экономический эксперт разглядел в протестах молдавских фермеров более глубокие мотивы, чем их требования по выплатам и субсидиям от правительства, и назвал их.

Утро на Sputnik’e Пойсик: протесты фермеров в Кишиневе - это политическая акция

Протесты аграриев в Кишиневе – глубоко политизированная акция, используемая оппозицией для дестабилизации общеполитической обстановки в стране, а за требованиями экономического характера, в том числе необходимостью выделения компенсаций, скрывается главное – фермеры добиваются отставки правительства во главе с Ионом Кику. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил доктор экономики Михаил Пойсик.

"Теперь о реальной картине – у нас из пяти лет лишь один является урожайным. Мы находимся в зоне неустойчивого земледелия. В советские времена у нас в республике было 300 тысяч гектаров искусственно орошаемых земель, сейчас – только 4 тысячи гектаров. Аграрии изначально должны были готовиться к неурожайному году и страховать свои сельхозугодья", - заявил эксперт.

"В течение нескольких лет у нас в стране до 50% суммы страховки покрывало государство. Это уже было льготой. Теперь приняли решение о 70%. Это вообще благотворительность на уровне Кабмина", - добавил Пойсик.

По словам экономиста, в молдавском хозяйстве, учитывая нестабильный характер погоды и выпадающих осадков, давно существует такое устоявшееся понятие, как средняя урожайность за пять лет. Пойсик напомнил, что во всем мире есть система страхования земель от стихийных бедствий – градобития, наводнений, засухи. В Молдове эта практика частично является новшеством, однако работает довольно действенно.

Если взять статистику страхования в республике сельхозугодий за последние 6 лет, там есть две группы риска – по растениеводству и животноводству. Если в хозяйстве присутствуют оба сельскохозяйственных направления деятельности, то необходимо оформлять сразу два типа страхования. Таким образом, уточнил собеседник, аграрии страхуют потери в животноводстве, где те составляют от 3% до 10%, а остальные субсидии просто оставляют себе на развитие бизнеса.

Сельхозпроизводители собрались 16 декабря у здания парламента, где проходило пленарное заседание. Тракторы стояли на участке проспекта Штефана чел Маре у здания высшего законодательного органа, на тротуарах и клумбах.

Аграрии на технике пытались въехать на ступени дорожки, ведущей к зданию парламента, и прорвать оцепление полицейских, которые образовали живой щит.

Между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов произошло несколько стычек. Полицейские применили слезоточивый газ.

Также в среду представители протестующих провели переговоры с депутатами парламента. После дискуссии, которая длилась порядка часа, участники беседы договорились встретиться еще раз. Депутаты отметили, что им нужно обсудить озвученные сельхозпроизводителями требования. Аграрии же выразили желание продолжить протест в четверг.

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