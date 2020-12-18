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Игорь Волницкий.
© Sputnik / Osmatesco

Волницкий: почему молдавские политики любят работать по ночам

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (290)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20201218/32932016/pochemu-moldavskie-politiki-lyubyat-rabotat-po-nocham.html

Эксперт объяснил, почему представители политических элит республики любят принимать важные для страны решения в темное время суток, и каким образом все партии, работающие в нынешнем парламенте, за последние несколько лет по очереди находились у власти в стране.

Утро на Sputnik’e
Волницкий: почему молдавские политики любят работать по ночам

В Молдове сложился очередной политический кризисный "треугольник", но это происходит не в первый раз за всю историю независимости страны, подобные эпизоды повторялись в недавнем прошлом, когда, к примеру, очередной кризис власти, возникший после парламентских выборов февраля 2019 года, завершился ситуативной коалицией ПСРМ и блока ACUM и утверждением в должности правительства во главе с Майей Санду в июне. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Игорь Волницкий, также напомнив, что и кабмин Санду, и предшествовавшее ему правительство Павла Филипа, и важные законопроекты, принятые парламентом в минувшую среду, были проголосованы ближе к полуночи. Именно это время суток собеседник назвал свойственным для принятия решений в политической жизни страны в кризисный период.

"Это - специфика кризисных лет для Молдовы. Аналогичный события происходили и в 1999, и в 2009 годах. Говоря о том, как на уходящей неделе были приняты законы о бюджете, сразу вспоминается утверждение правительство Санду, которое прошло также в ночное время", - заявил собеседник.
Андриан Канду
© Sputnik / Miroslav Rotari
Канду: мы обжалуем принятые парламентом законы

Эксперт назвал привычной практикой проведение ночных заседаний парламента Молдовы в кризисные моменты, связанные не только с политической неопределенностью, но и с проблемами, связанными с экономикой, а также спровоцированными пандемией коронавируса нового типа.

"У нас - глубокий политический кризис, нет большинства в парламенте. Да, некоторые заявляют о негласных договоренностях социалистов и депутатов партии "Шор", и они действительно голосуют вместе, но четкой коалиции все же нет. Кстати, этот парламент - единственный в истории Молдовы, депутаты которого за короткий временной промежуток побывали у власти в стране", - добавил эксперт.

В этом контексте Волницкий вспомнил коалиции между ПСРМ и блоком ACUM (в который входили партии "Действие и солидарность" и "Достоинство и правда"), затем парламентское большинство между социалистами и Демпартией, сегодня негласную властную "когорту", представленную фракцией ПСРМ, депутатами от партии "Шор" и блока Pentru Moldova.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (290)

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Теги:
ночь, работа, Молдова, политики


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