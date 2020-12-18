Муравский: почему в Молдове процветает феномен проституции

Ветеран правоохранительных органов проанализировал, какие социальные факторы толкают молдавских женщин на торговлю телом, и почему общество не порицает практику оказания сексуальных услуг.

Утро на Sputnik’e Муравский: почему в Молдове процветает феномен проституции

Развитие такого социального феномена как проституция в республике носило волнообразный характер, начиная с советских времен и заканчивая последними годами, все зависело от настроений в обществе, от развития или упадка его морально-нравственных основ. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил ветеран МВД Борис Муравский.

"Все зависит от уровня жизни граждан в стране, но и мораль играет здесь важную роль. Все зависит от того, на каком витке своего развития сегодня находится Молдова — на более высоком или фиксируется социальный спад. По своему опыту работы я понял одну вещь: если в обществе есть хороший фундамент в виде морали и духовности, то тогда законы стараются соблюдать", — заявил собеседник.

Во времена социалистической Молдавии, добавил Муравский, такое порочное социальное явление как проституция не было развито, поскольку общество основывалось на уважении к старшим, к закону, к труду, к чистоте, к экологии, к женщине, сейчас же — все иначе. Без морально-нравственной общественной основы все, в том числе девушки легкого поведения, будут стремиться к нарушению нормативно-правовых актов.

"Я помню советские времена, когда в молдавских селах женщина, которая злоупотребляла даже алкоголем, считалась неблагонадежной, люди сравнивали тех, кто нарушает общепринятые правила жизни, именно с ней. Пьющая женщина считалась позором села. Еще хуже была ситуация с гулящими", — добавил ветеран МВД.

Именно общественное порицание еще 50—60 лет назад служило главным наказанием для женщин, которые игнорировали общественно-принятые нормы морали и нравственности, подытожил Муравский.

Между тем, согласно статистике последних 15—20 лет, в республике развито такое направление, как "секс-туризм", когда иностранцы приезжают в Молдову для плотских утех за деньги ввиду их доступности и распространенности.

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