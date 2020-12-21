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Виктор Мокану.
© Sputnik / Mihai Caraus

Мокану: когда молдавские старики рискуют перестать получать пенсии

Утро на Sputnik’e
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Sputnik Молдова
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Социолог проанализировал, по каким причинам через 10-15 лет в стране может попросту не быть средств для выплат пенсий тем, кто вышел за заслуженный отдых.

Утро на Sputnik’e
Мокану: когда молдавские старики рискуют перестать получать пенсии

В Молдове через незначительный временной отрезок может сложиться ситуация, при которой государству просто не на что будет выплачивать пенсии пожилым людям, а причиной тому служит сокращающееся число людей, официально трудоустроенных в стране, и отток специалистов за рубеж на постоянное место жительства. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану. 

"Такое может случиться. Это связано с тем, что предприниматели, особенно те, которые проживают в сельской местности, работают "втемную" и упорно сопротивляются платить налоги, участвовать в формировании консолидированного бюджета. А это необходимо, чтобы фонд пенсионного и медицинского страхования в стране вырос", - заявил эксперт.
Пенсионерка
© Sputnik / Константин Чалабов
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По словам специалиста, многие бизнесмены предпочитают уводить свои предприятия "в тень", заявляя о слишком больших налогах в стране и руководствуясь мыслью о дополнительных капиталовложениях в собственное дело. Если процесс сбора налогов не будет приведен в порядок в ближайшие 10-15 лет, учитывая все растущее число пенсионеров в республике и процесс старения народа, у государства постепенно иссякнет возможность выполнять свои социальные обязательства перед пожилыми людьми, уверен Мокану.

"Работу надо начинать уже сегодня. С одной стороны, открыть новые рабочие места в стране, с другой — ввести строгий учет налогообложения", — резюмировал социолог.

В прошлом году страну покинули более 36 тысяч граждан. По прогнозам, в 2020 году количество уехавших может составить от 35 до 40 тысяч человек.

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Теги:
выплаты, Молдова, пенсии


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