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Владимир Брутер.
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Брутер: кто является политическим "крестным отцом" Майи Санду

Утро на Sputnik’e
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20201221/32949245/bruter-kto-yavlyaetsya-politicheskim-krestnym-ottsom-sandu.html

Эксперт вспомнил бэкграунд новоизбранного президента Молдовы, а также уточнил, с кем она тесно работала несколько лет назад.

Утро на Sputnik’e
Брутер: кто является политическим "крестным отцом" Майи Санду

В Молдове борьба с коррупцией, о чем не раз заявляла новоизбранный президент страны Майя Санду, практически невозможна, поскольку все население страны многие годы подряд наблюдает войну одного клана против другого за власть и привилегии. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил эксперт Института гуманитарно-политических исследований (Москва) Владимир Брутер.

"Давайте вспомним, что Владимир Филат, который является "отцом" Майи Санду как политика, был одним из самых, по мнению молдавской юстиции, коррумпированных деятелей. Как же получается: Майя Санду, будучи членом Либерально-демократической партии, не знала, что там происходит?" — задался вопросом собеседник.

Брутер настаивает: сегодня в Молдове даже школьники понимают, что те, кто в политике страны не являются коррумпированными лицами, попросту не имеют средств для проведения предвыборных и агитационных кампаний. В качестве противовеса эксперт привел премьер-министра правительства республики Иона Кику, назвав его "образцом равноудаленности".

Майя Санду.
© Inquam Photos / Octav Ganea
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"Такого удаленного от политических склок премьер-министра, который всех выслушает и не является ангажированным, будет трудно найти в случае его смещения", — резюмировал собеседник.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер Партии PAS экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК представили окончательные итоги выборов, согласно которым победу одержала Санду, получив большинство голосов, — 943 006. Додона поддержали 690 615 граждан Молдовы.

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Теги:
влияние, политика, Санду


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