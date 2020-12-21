Гырбу: пенсионную систему Молдовы еще не поздно спасти

Экономический эксперт рассказал, как сделать так, чтобы в будущем все могли получать положенные им по закону деньги при выходе на заслуженный отдых, несмотря на то что число налогоплательщиков в стране продолжает снижаться.

Утро на Sputnik’e Гырбу: пенсионную систему Молдовы еще не поздно спасти

Среди наших сограждан предпенсионного возраста недавнее решение парламента о снижении с 1 января 2021 года возраста ухода на заслуженный отдых для мужчин до 62 лет и для женщин до 57 лет вызвало осторожный оптимизм. На данном этапе государство взяло на себя обязательство найти необходимые средства для обеспечения этой категории людей пенсиями.

Однако постоянный отток трудоспособного населения из страны (порядка 35-40 тысяч ежегодно) диктует свои условия, а пенсионная система в целом нуждается в реформировании, время для таких масштабных нововведений на уровне всей страны еще не упущено. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил экономический эксперт Виорел Гырбу.

"Пенсионную систему страны нужно было реформировать гораздо раньше. Повышение пенсионного возраста в Молдове в свое время было продиктовано требованиями Всемирного банка. Тогда основным аргументом послужила постоянная убыль трудоспособного населения и слабость экономики", — заявил собеседник.

По словам эксперта, даже в таких социально-экономических условиях, которые сложились на данный момент в Молдове, никогда не поздно переосмыслить ранее принятые решения и пойти вперед в деле реформирования пенсионной системы страны. Новые подходы к выплатам пенсий, новый механизм формирования бюджета социального страхования позволит это сделать, уверен специалист.

"Даже сейчас не поздно создать такую эффективную систему, которая бы работала. Через некоторое время это позволит выплачивать повышенные пенсии пожилым людям. Но это произойдет не сразу. Результаты такой реформы будут видны через 10-15 лет", — заключил Гырбу.

В последние несколько лет в республике сложилась ситуация, при которой число людей, работающих в реальном секторе экономики и выплачивающих налоги, неуклонно приближалось к знаку равенства с общим числом людей, которым государство выплачивает пенсии. Цифры оттока работоспособного населения за рубеж, по оценкам молдавских социологов, являются довольно тревожными. В прошлом году страну покинули более 36 тысяч граждан. По прогнозам, в 2020 году количество уехавших может составить от 35 до 40 тысяч человек.

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