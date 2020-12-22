Склифос: опасные банковские карты в Молдове - что необходимо знать

Эксперт в области информационной безопасности рассказал, какие неприятные сюрпризы может повлечь за собой использование банковских карт, и почему не стоит вносить их данные в онлайн-приложения, приобретая определенные товары.

Утро на Sputnik’e Склифос: опасные банковские карты в Молдове - что необходимо знать

По данным правоохранительных органов республики и ряда крупных коммерческих банков в стране участились случаи мошеннического использования персональных данных владельцев банковских карт с целью снятия значительных сумм, которые многие хранят на своих счетах.

Как не стать жертвой мошенников? Ответ в эфире студии Sputnik Молдова дал эксперт в области информационной безопасности Константин Склифос.

Все больше людей в Молдове отдают предпочтение безналичным платежам. И это неудивительно, так как стремительное развитие технологий позволяет оплачивать покупки простым прикосновением карты к терминалу. Чтобы сделать эту процедуру еще быстрее, многие загружают данные своей банковской карты с NFC-технологией в смартфон или планшет.

Если загрузить банковскую карту через приложение на свой телефон, ее можно использовать не только для оплаты покупок, но и для загрузки скидочных карт, использовать его в качестве пропуска в бассейн, тренажерный зал и так далее.

О том, безопасно ли хранить банковскую карту в своем телефоне, рассказал в эфире программы "Утро на Sputnik’e" эксперт в области информационной безопасности Константин Склифос.

"Никогда нельзя полностью доверять таким технологиям. Загружая банковскую карту в свой телефон, вы уже подвергаетесь определенным рискам. Необходимо проверять используемое для этого мобильное приложение на наличие необходимых сертификатов", — отметил эксперт.

Собеседник подчеркнул, что на данный момент не все марки телефонов поддерживают такую функцию.

Помимо стремительного развития различных технологий, значительно облегчающих людям жизнь, развиваются и способы мошенничества. Одним из них является скимминг.

"Скимминг – это считывание данных с магнитной ленты, на которой есть все необходимое, чтобы провести определенные операции. Все технологии имеют период, когда они обновляются, и в банках меняют карточки, поэтому в это время скимминг бесполезен. Хотя карточки на магнитной ленте до сих пор есть", - утверждает собеседник.

Эксперт также рассказал о том, как проверить, не был ли установлен скиммер на банкомат, с которого вы планируете снять деньги.

Первое – это слишком большая толщина этой панели. Эти устройства обычно приклеивают, и при небольшом усилии это можно увидеть, так как они начинают смещаться.

Но, как подчеркивает эксперт, самым надежным способом обезопасить себя от мошенников является использование терминалов только в самих банках.

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