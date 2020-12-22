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Евгений Загребельный.
© Sputnik / Mihai Caraus

Загребельный: насколько реально восстановить малую авиацию в Молдове

Утро на Sputnik’e
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Sputnik Молдова
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Гость студии Sputnik Молдова рассказал, как и при каких условиях вертолетные пассажирские авиаперевозки станут доступными и рентабельными для профильных компаний внутри страны.

Утро на Sputnik’e
Загребельный: насколько реально восстановить малую авиацию в Молдове

Сегодня эта картина из советского прошлого кажется почти утопической для современной Молдовы, однако по всей территории Советской Молдавии существовали небольшие аэродромы и авиапассажиры могли за доступную плату в течение 20-60 минут (в зависимости от расстояния) добраться до нужной им точки.

С распадом Советского Союза малая авиация в республике канула в лету, но и сейчас не все потеряно, и как граждане страны, так и иностранцы, которые захотят посетить достопримечательности республики и живописные места вправе надеяться, что при правильном подходе в развитии туризма смогут добраться до места назначения воздушным путем. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал руководитель Ассоциации вертолетной индустрии Евгений Загребельный.

"Для того, чтобы в Молдове появилась пассажирская вертолетная авиация необходимо, прежде всего, развивать туристическую отрасль. Мы ждем, когда это направление достигнет нового уровня, когда вложение средств в покупку небольших пассажирских вертолетов станет оправданным. Это позволит по воздуху перевозить туристов к знаменитым винным подвалам", - сказал собеседник.
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По словам Загребельного, такие же рейсы можно будет организовывать в Старый Орхей, Цыпова, Сахарну и другие природные живописные исторические места страны. В случае, если правительству страны удастся вывести внутренний туризм на достойный уровень, профильные компании готовы будут оказать все необходимое содействие, добавил эксперт.

"Вопрос возрождения малой авиации по всей стране является нерентабильным. В советское время эти перевозки в республике были дотационными, компенсируемыми за счет государственного монополиста - "Аэрофлота". Сейчас же, к примеру, на вертолете из Кишинева в Бельцы можно добраться за полчаса, на машине - за два часа", - отметил Загребельный, добавив, что затраты на такое перемещение окажутся попросту невыгодными и неоправданными. А по времени получится примерно то же самое - человек должен будет добраться до вертолетной площадки в столице, а затем, по прибытию, - до места назначения.

Все полеты внутри страны на "стальных бабочках", по мнению специалиста, должны быть просчитаны заранее с точки зрения экономической выгоды и стоять на службе исключительно туристической индустрии республики. Причем, уверен Загребельный, при правильном подходе путешествовать по республике на вертолете смогут не только иностранные туристы, но и граждане Молдовы, желающие "открыть" для себя вновь свою страну.

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Теги:
вертолеты, полеты, Молдова


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