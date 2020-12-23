Кузнецов: операция "инаугурация" - почему Санду не будет президентом для всех

Политолог проанализировал, какие факторы помешают новоизбранному президенту стать фигурой, которая могла бы объединить весь народ, вне зависимости от его взглядов и предпочтений.

Утро на Sputnik’e Кузнецов: операция "инаугурация" - почему Санду не будет президентом для всех

Согласно Конституции Молдовы, пост президента страны подразумевает его равноудаленность от политических партий, невозможность осуществлять полномочия лишь для группы граждан, а для всего народа, клятву на верность которому он дает, принимая присягу. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал доктор политологии Александр Кузнецов.

"Президент не должен быть членом ни одной из партий. Сам синоним слова президент - это глава государства. А государство не может симпатизировать какой-то партии. Но все это - в теории, на практике все сложнее. Любой президент хочет добиться большего в своей деятельности. А для этого ему необходимо сотрудничать с партиями, представленными в парламенте", - заявил эксперт. © Sputnik Брутер: кто является политическим "крестным отцом" Майи Санду

Политолог напомнил: дополнительные и негласные, не прописанные в законе властные полномочия президент страны может получить, заручившись поддержкой мажоритарной коалиции депутатов в высшем законодательном органе страны. Для этого сразу после вступления в должность ему следует начинать переговоры с парламентскими фракциями, уверен Кузнецов.

"Майе Санду не удастся стать президентом для всех. То, что она ранее определила для себя как политическое кредо, ей сделать самостоятельно, без властного большинства в парламенте, будет почти невозможно. У нее нет конституционных полномочий", - добавил собеседник.

В случае, если в республике не будут спровоцированы досрочные парламентские выборы, единственное, что остается для Санду - это широкий диалог со всеми политическими силами, подчеркивает специалист. Однако у этих партий - иные доктрины, которые вряд ли разделяет новоизбранный президент.

"Если Санду не удастся договориться с фракциями - значит ее обещания остаются невыполнимыми", - резюмировал собеседник.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер Партии PAS экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК представили окончательные итоги выборов, согласно которым победу одержала Санду, получив большинство голосов, — 943 006. Додона поддержали 690 615 граждан Молдовы.

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