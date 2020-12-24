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Алла Токарчук.
© Sputnik / Mihai Caraus

Токарчук: стоит ли паниковать в Молдове из-за новой разновидности COVID-19

Утро на Sputnik’e
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (196)
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Sputnik Молдова
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Эксперт в области общественного здоровья проанализировала ситуацию, при которой новый, более заразный штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, проникнет в Молдову, а также высказала личное мнение - справится ли медицинская система страны с таким вызовом.

Утро на Sputnik’e
Токарчук: стоит ли паниковать в Молдове из-за новой разновидности COVID-19

Главным вопросом, который встал сегодня перед медицинским экспертным сообществом в республике, является заразность обнаруженного в Великобритании нового штамма коронавируса, которая пока не доказана на 100 процентов, хотя научные данные подтвердили эффективность большинства имеющихся образцов вакцин против мутировавшего COVID-19. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала специалист в области эпидемиологии Алла Токарчук.

"Сегодня говорить о повышенной заразности нового штамма COVID-19 можно лишь на уровне гипотез, поскольку она не доказана. Во всех статьях по этой теме используются термины "похоже", "предположительно" и так далее. В общем, с точки зрения медицицы и науки это не подтверждено", - заявил собеседница.
Медицинские работники в инфекционной больнице
© Sputnik / Кирилл Брага
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Но все же, по словам специалиста, появившаяся информация должна стать сигналом для властей страны и отрасли общественного здравоохранения, поскольку, если данные, появившиеся в СМИ, окажутся правдивыми, это станет настоящим испытанием для развитых и богатых стран Европы, нее говоря уже о Молдове.

"На данный момент медицинская система с трудом справляется с большим числом инфицированных. Я сама недавно переболела тяжелой формой COVID-19, и медучреждение, где я лежала, было перегружено в тот момент, когда я находилась на лечении. Если уровень заболеваемости коронавирусом вырастет еще больше, нас ждет коллапс", - подчеркнула Токарчук.

Эксперт порекомендовала властям страны уже сейчас продумать и проработать сценарии возможного форс-мажора, который может случиться в случае, если гипотезы о чрезвычайности нового штамма коронавируса подтвердятся.

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в республике вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (196)

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Теги:
Молдова, опасность, коронавирус


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