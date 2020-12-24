Михэеш: отставка команды Кику и дальнейшая "многоходовка" в политике

Утро на Sputnik’e Михэеш: отставка правительства Кику и дальнейшая "многоходовка" в политике

На решение об уходе правительства в ближайшее время повлияла совокупность факторов – это и нажим протестной волны, и экономические трудности, возникшие в связи с пандемией коронавируса, и договоренность годичной давности Иона Кику с Игорем Додоном о том, что он возглавит правительство лишь на ограниченный временной отрезок. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Роман Михэеш.

"Нельзя исключать, что Кику подвигло на такое решение давнишние противостояния с Иланом Шором, в частности – позиция по возвращению в собственность государства Международного аэропорта Кишинева. Кику выступал ранее с жесткими заявлениями в его адрес. Сейчас депутаты от фракции партии "Шор" входят в негласную коалицию в парламенте", – заявил собеседник.

По словам эксперта, решение о том, чтобы премьер подал в отставку, могло быть продиктовано и текущей политической конъюнктурой, когда Додон по рекомендации своих соратников решил попросить его о таком шаге.

"Сейчас мяч – на поле Санду. Она должна определить, кто станет первым кандидатом в премьер-министры. Здесь все зависит от фамилии этого человека. Интрига в том, будет ли это реальный или фиктивный кандидат, чтобы после вторичного провала в парламенте были объявлены досрочные выборы в высший законодательный орган страны", – отметил Михэеш.

Аналитик уверен, что партия "Действие и солидарность" (PAS) на данном политическом этапе заинтересована в досрочном прекращении мандата законодательного корпуса, чтобы закрепить результат, полученный на президентских выборах. Максимум, на который может рассчитывать это политформирование, эксперт оценил в 30 депутатских кресел.

Михэеш не исключил и другой сценарий, при котором фракция ПСРМ и блок Pentru Moldova могут предложить президенту кандидатуру своего премьер-министра, собрав для этого подписи 51 депутата. В таком случае Санду будет обязана выдвинуть его на утверждение парламенту. Эксперт порекомендовал не списывать со счетов и такой вариант развития событий.

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