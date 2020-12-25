Мокану: Молдову ждут очень трудные времена и массовая безработица

Эксперт объяснил, почему процессы оттока трудоспособного населения из Молдовы за рубеж продолжатся более быстрыми темпами, а также рассказал, почему люди покидают родину в поисках лучшей доли.

Утро на Sputnik’e Мокану: Молдову ждут очень трудные времена и массовая безработица

По оценкам Всемирного банка, уровень безработицы достигнет 8%, что эквивалентно потере почти 70 тысяч рабочих мест.

Если взять среднестатистический показатель нескольких предыдущих лет, можно заметить, что страну ежегодно покидали порядка 35-37 тысяч наших трудоспособных сограждан. Сейчас, в период пандемии, прогнозы по оттоку рабочей силы из республики еще пессимистичнее.

К чему это приведет? И почему люди так массово стремятся покинуть Молдову? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.

"Уровень миграции населения Молдовы за рубеж очень высок даже по сравнению с соседними странами — Украиной и Румынией. Это связано с низким уровнем экономики. Влияние на сокращение рабочих мест оказала и пандемия. Когда мы рассматриваем данные Всемирного банка, экспертов этой организации, мы им доверяем, но уровень безработицы у нас гораздо выше", — заявил социолог.

По словам Мокану, при проведении опросов общественного мнения внутри страны специалисты констатируют более высокие показатели нетрудоустроенности граждан, поскольку в республике существует "латентная безработица", когда население вынуждено перебиваться случайными заработками, особенно это касается сезонных работ в сельском хозяйстве Молдовы.

"Безработица в стране выше 7%. У нас больше половины населения проживает в сельской местности, там нет постоянной работы, люди трудятся не по договору, не платят налоги. Обстановка в стране с отсутствием рабочих мест критична", — констатировал специалист.

Показателем оттока граждан из страны являются заброшенные дома в селах — каждый третий-четвертый дом, как правило, пустует. Мокану спрогнозировал еще более тяжелые времена, когда число рабочих мест будет более стремительно сокращаться, а люди беднеть.

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