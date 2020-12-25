Шаповалов: есть несколько сценариев действий Санду после инаугурации

Эксперт проанализировал, какой из вариантов развития политических событий в стране выберет новый президент Молдовы Майя Санду, для того чтобы добиться проведения досрочных парламентских выборов.

Утро на Sputnik’e Шаповалов: есть несколько сценариев действий Санду после инаугурации

Теоретически в Молдове возможны два варианта развития политических событий, после того как Майя Санду официально стала президентом страны. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог, историк, доктор философии Борис Шаповалов.

"Один из сценариев — Санду дважды предлагает кандидатуры премьеров, парламент их отклоняет, и страна движется к досрочным выборам. Еще один вариант — парламентарии и президент договариваются и в течение 90 дней не выдвигают никого на пост главы Кабмина, провоцируя внеочередной электоральный тур для высшего законодательного органа страны", — заявил эксперт.

По словам политолога, оба сценария являются реалистичными, но решающим фактором станет стремление нового президента и лояльной к ней партии "Действие и солидарность" как можно быстрее провести досрочные выборы в парламент, чтобы получить больше депутатских мандатов.

"Каждая неделя, каждый месяц простоя и бездействия правительства и всей команды будут играть против Майи Санду. Даже по самому быстрому варианту досрочные выборы могут пройти не ранее мая-июня следующего года. Если же возникнут разногласия, а они будут, процесс затянется", — добавил Шаповалов.

Эксперт подчеркнул, что новому президенту будет сложно взаимодействовать с ветвями власти, поскольку у нее нет четкой программы действий, основанной на глубоком анализе текущей ситуации, равно как и пошагового сценария дальнейшего развития Молдовы.

В четверг Майя Санду принесла присягу и официально стала шестым президентом Молдовы. Согласно Конституции страны президент избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. Начиная с 28 декабря Санду намерена начать консультации с парламентскими фракциями. Об этом заявила пресс-служба администрации главы государства.

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