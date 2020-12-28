Чуря: расскажу о целях визита Йоханниса в Кишинев после инаугурации Санду

Эксперт проанализировал, почему спустя всего несколько дней после вступления в должность нового президента Молдовы Майи Санду румынский лидер решил посетить молдавскую столицу.

Утро на Sputnik’e Чуря: расскажу о целях визита Йоханниса в Кишинев после инаугурации Санду

Румынский лидер Клаус Йоханнис прибудет во вторник с визитом в Кишинев. У него запланирована встреча с президентом Молдовы Майей Санду. Об этом сообщается на официальном сайте главы соседнего государства.

Между тем политический аналитик Корнелиу Чуря в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о том, какие именно политические цели стоят за визитом румынского президента в Кишинев, за исключением протокольных.

"Визит Йоханниса является знаком поддержки Румынии и Запада, оказываемой Майе Санду. Она сейчас очень нуждается в такого рода акциях для усиления ее легитимности, так как внутри страны она будет постоянно находиться под прессингом других политических сил", – заявил собеседник. © AP Photo / Alex Brandon Взгляд из Бухареста: в США Йоханнис уступил все… за ничто

Эксперт напомнил: как и во времена премьерства Владимира Филата, так и сейчас визиты зарубежных лидеров, представляющих Евросоюз и западные политические круги, всегда имели цель поддержать тех, на кого была сделана ставка извне на выборах в Молдове.

"Эти визиты всегда были неотъемлемой частью по усилению легитимности внутри страны прозападных сил. Вторым элементом ранее была финансовая подпитка с Запада. Но пока, я думаю, мы будем видеть только такого рода визиты", – добавил Чуря.

Внешнеполитические шаги Санду, по мнению аналитика, также являются предсказуемыми – она будет совершать ответные визиты "вежливости". Запад, считает Чуря, будет активно использовать эти визиты для поднятия имиджа нового президента Молдовы в медийном пространстве.

Договоренность о том, что Йоханнис посетит Кишинев, была достигнута в ходе телефонного разговора, который состоялся между ним и Санду. Об этом сообщили в посольстве Румынии в Кишиневе.

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