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Корнелиу Чуря.
© Sputnik / Miroslav Rotari

Чуря: расскажу о целях визита Йоханниса в Кишинев после инаугурации Санду

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Sputnik Молдова
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Эксперт проанализировал, почему спустя всего несколько дней после вступления в должность нового президента Молдовы Майи Санду румынский лидер решил посетить молдавскую столицу.

Утро на Sputnik’e
Чуря: расскажу о целях визита Йоханниса в Кишинев после инаугурации Санду

Румынский лидер Клаус Йоханнис прибудет во вторник с визитом в Кишинев. У него запланирована встреча с президентом Молдовы Майей Санду. Об этом сообщается на официальном сайте главы соседнего государства.

Между тем политический аналитик Корнелиу Чуря в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о том, какие именно политические цели стоят за визитом румынского президента в Кишинев, за исключением протокольных.

"Визит Йоханниса является знаком поддержки Румынии и Запада, оказываемой Майе Санду. Она сейчас очень нуждается в такого рода акциях для усиления ее легитимности, так как внутри страны она будет постоянно находиться под прессингом других политических сил", –  заявил собеседник.
Клаус Йоханнис и Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
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Эксперт напомнил: как и во времена премьерства Владимира Филата, так и сейчас визиты зарубежных лидеров, представляющих Евросоюз и западные политические круги, всегда имели цель поддержать тех, на кого была сделана ставка извне на выборах в Молдове.

"Эти визиты всегда были неотъемлемой частью по усилению легитимности внутри страны прозападных сил. Вторым элементом ранее была финансовая подпитка с Запада. Но пока, я думаю, мы будем видеть только такого рода визиты", – добавил Чуря.

Внешнеполитические шаги Санду, по мнению аналитика, также являются предсказуемыми –  она будет совершать ответные визиты "вежливости". Запад, считает Чуря, будет активно использовать эти визиты для поднятия имиджа нового президента Молдовы в медийном пространстве.

Договоренность о том, что Йоханнис посетит Кишинев, была достигнута в ходе телефонного разговора, который состоялся между ним и Санду. Об этом сообщили в посольстве Румынии в Кишиневе.

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Теги:
инаугурация, Кишинев, визит, Клаус Йоханнис, Санду


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