Пойсик: договор об ассоциации между ЕС и Молдовой подписали, не прочитав

Эксперт рассказал, как экономика республики страдает от того, что в 2014 году правительство страны толком не обсудило экономическую часть Соглашения об ассоциации республики с Европейским союзом.

Утро на Sputnik’e Пойсик: договор об ассоциации между ЕС и Молдовой подписали, не прочитав

Ряд ветеранов молдавской политики и экономических экспертов утверждают, что молдавские власти в 2014 году поторопились с подписанием соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Основной их аргумент – соглашение невыгодно республике с экономической точки зрения, а именно отражается на снижении показателей торговли и экспорта.

К примеру, все товары ЕС могут попасть на рынок Молдовы беспошлинно, а молдавская продукция в ЕС может пройти только по квотам. То есть если мы, к примеру, производим несколько миллиардов штук яиц и 130 тонн сахара, то в год имеем право отправить только 100 тысяч штук и 10-30 тонн этого продукта.

Почему так произошло и как власти страны шесть лет назад взяли на себя такую ответственность, не понимая, к каким экономическим последствиям для республики это приведет? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал доктор экономики Михаил Пойсик.

"Подписав этот договор, наша страна просто "разоружилась" перед Западом. Достаточно взять текст соглашения об ассоциации и прочитать его. Наши политики даже не ознакомились с ним всерьез. У нас привыкли кричать "ура" и сближаться с Европой, но все подписывают не глядя", – заявил собеседник. © Sputnik / Виталий Белоусов Элементы шантажа: МИД РФ — о реакции ЕС на решения парламента Молдовы

По его словам, правительству Молдовы просто предложили подписать общепринятый текст для всех стран "восточного партнерства", документ-"болванку", который был заранее заготовлен и нацелен не для извлечения страной выгоды из ассоциации, а наоборот. Главной целью этого соглашения Пойсик назвал наращивание импорта европейских товаров в Молдову, что в течение нескольких лет поставило серьезные преграды для реализации продукции отечественным производителям.

"Сравните 2014 год и 2020-й! Импорт продуктов животноводства из стран ЕС в Молдову вырос в разы. Почему это произошло? Потому что пошлины для импорта в Молдову были обнулены, хотя эти продукты являются неконкурентоспособными", – подытожил эксперт.

29 ноября 2013 года в Вильнюсе было парафировано соглашение об ассоциации между ЕС и Республикой Молдова. Тем самым правительство страны подтвердило завершение переговоров и начало подготовку к подписанию документа.

Переговоры об этом всестороннем соглашении между ЕС и Молдовой начались в январе 2010 года. ЕС положительно оценил достижения Молдовы в процессе подготовки к переговорам об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA), и в январе 2012 года было начато обсуждение этой части соглашения.

В ходе 15-го заседания Совета сотрудничества ЕС – Молдова, прошедшего 25 июня 2013 года, стороны отметили завершение переговоров по соглашению об ассоциации.

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