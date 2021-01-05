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Экономист Татьяна Ларюшина
© Photo : Российский совет по международным делам

Ларюшина: сверхприбыли в Молдове получают кланы - за счет всего населения

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Sputnik Молдова
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По уровню безденежья среди жителей Молдова находится на последних строчках в мировом рейтинге стран с самой низкой покупательской способностью. Именно этот фактор становится одним из решающих, когда граждане принимают решение уехать из страны.

Утро на Sputnik’e
Ларюшина: сверхприбыли в Молдове получают кланы - за счет всего населения

Социальная стратификация в Молдове как никогда точно характеризует положение дел в обществе. Так, 2-3% населения страны являются очень богатыми и могут позволить себе приобрести все что пожелают: хорошие автомобили, дорогие вещи, квартиры.

Незначительно большая группа граждан страны (порядка 10%) относят себя к среднему классу или живут чуть хуже. И более 80 процентов населения являются бедными или вовсе почти нищими. Почему так происходит? Ответ в эфире студии Sputnik Молдова дала экономический эксперт Татьяна Ларюшина.

"В последние 5 лет выросло поколение, которое создало модель, не превышающую 5 процентов населения, работающую на эту категорию населения и генерирующую для них сверхприбыли. В отчетах Всемирного банка и МВФ четко указано о том, что баснословные доходы от этой модели экономического роста получает определенная группа семей или кланов", - заявила эксперт.
Пенсионерка
© Sputnik / Константин Чалабов
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По словам специалиста, именно эти кланы, в которые могут входить различные люди с отличающимися фамилиями, и сдерживают экономическую модель страны от реформ, которые могли бы обеспечить рост национального хозяйства государства. Бедность всего остального населения является лишь следствием в этой цепочке.

"В Молдове были периоды, когда люди сами пытались преодолеть эту бедность. В частности, это произошло в начале двухтысячных годов, когда начался отток населения из страны на заработки. Таким образом, люди начали высылать средства своим родственникам в Молдову, и бизнес и импорт подстроились под новые потребности граждан", - добавила собеседница.

По данным социологов, ежегодно Молдову покидает порядка 30 тысяч человек, а это почти один процент от трудоспособного населения республики.Основная причина принятия такого решения - все та же бедность.

Уже сегодня в Молдове на одного пенсионера приходится чуть больше одного работающего гражданина. Специалисты утверждают, что менее чем через 5 лет эти показатели сравняются, а к 2030 году может и вовсе возникнуть ситуация, при которой государство окажется просто неспособным осуществлять выплаты пенсий и других видов социальных пособий гражданам.

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Теги:
Молдова, кланы, прибыль


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