Лисневский: Молдову ждет очень сложный политический год, и вот почему

Эксперт спрогнозировал наиболее возможный сценарий развития политических событий в республике в наступившем, 2021 году и рассказал, к чему могут привести досрочные парламентские выборы.

Утро на Sputnik’e Лисневский: Молдову ждет очень сложный политический год, и вот почему

Политического затишья в наступившем году в республике ждать не стоит, скорее назревает буря, так как все партии в стране уже фактически готовятся к досрочным парламентским выборам. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик Ян Лисневский.

"В минувшем, 2020 году произошли события, которые стали залогом дальнейших политических сценариев. Поэтому 2021 год в политике страны станет достаточно тяжелым. Республику ждет множество "сюрпризов", все партии. Возможно, нас ждет новый этап в развитии политического класса. По крайней мере, хотелось бы в это верить", - заявил собеседник.

По словам эксперта, в Молдове основной расклад сил в политике всегда зависел от проведения различными силами предвыборной кампании. На данный момент можно констатировать - если выборы прошли бы в ближайшее воскресенье, то в новый состав высшего законодательного органа страны вновь попали бы партии, которым пришлось бы сесть за стол переговоров и вести длительные дискуссии о формировании нового правящего большинства. На моноправление, то есть на 51 голос в парламенте, не претендует ни одна из политических сил, что подтверждает большинство социологических опросов.

"Партия, лояльная Майе Санду, не набирает большинство, для того чтобы сформировать правительство. Скорее всего, такая же ситуация складывается и у социалистов. Поэтому им придется договариваться либо с партией "Шор", либо с "Нашей партией" Ренато Усатого, которая также имеет шансы на прохождение в парламент", - добавил Лисневский.

Политолог подчеркнул: в 2020-м в рамках президентских выборов произошла финальная "битва" между левыми и правыми, в результате чего в стане проевропейских политических сил сформировался некий вакуум, заполнить который может одна из новых партий такого же толка. Лисневский не исключил возможности ее формирования, как и реванша забытых народом правоцентристов, которые могут напомнить о себе.

"Такие забытые политики, как Кирилл Лучинский или Владимир Плахотнюк, могут вернуться на политическую арену страны. Могут появиться и новые сильные лидеры, поскольку в обществе наблюдается дефицит доверия к ведущим политикам", - подытожил эксперт.

Наступивший, 2021 год может пройти в Молдове под знаком досрочных парламентских выборов. Во всяком случае, этого хотят все политические силы, представленные в законодательном органе нынешнего созыва.

Согласно Основному закону, для этого есть два пути: если невозможно сформировать правительство или если депутаты не могут принять ни один закон в течение 90 дней.

Впрочем, Конституционный суд в ближайшее время должен растолковать парламентариям, возможен ли роспуск парламента путем принятия соответствующего положения двумя третями голосов законодателей.

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