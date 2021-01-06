Кузнецов: все молдавские политики, находящиеся у власти, хотят одного

Большинство молдавских политиков, которые так или иначе обладают частью власти в республике, сейчас добиваются всеми силами проведения досрочных парламентских выборов, хотя некоторые коллеги с ними не совсем согласны. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил доктор политологии Александр Кузнецов.
"Вспомним пример советской коммунистической партии, которая имела всю полноту власти в своих руках, а после 20-40 годов XX века она растеряла весь свой пыл и энтузиазм. Так и сейчас в Молдове: большинство политиков хотят организовать своих сторонников, чтобы 2021 год был годом досрочных выборов и их побед на них", - сказал собеседник.
"В свое время об этом же сказал и Уинстон Черчилль, принадлежавший к лидерам союзников, одержавших победу во Второй мировой. Но сразу после победы его отправили в отставку", - напомнил Кузнецов.
Именно фактор самоуверенности может привести к тому, что некоторые нынешние партии, рассчитывающие на реванш и электоральный рывок в ходе досрочных выборов, попросту не попадут в следующий состав высшего законодательного органа.
"Либо они много потеряют в случае досрочных выборов. Нынешний парламент еще не выработал свой ресурс, партии (представленные в парламенте - ред.) не имеют права рассчитывать на вотум доверия избирателя", - резюмировал Кузнецов.
Согласно Основному закону, для этого есть два пути – если невозможно сформировать правительство или если депутаты не могут принять ни один закон в течение 90 дней.
Впрочем, Конституционный суд в ближайшее время должен растолковать, возможен ли роспуск парламента путем принятия соответствующего положения двумя третями голосов законодателей.
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