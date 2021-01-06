Кузнецов: все молдавские политики, находящиеся у власти, хотят одного

Эксперт проанализировал возможность проведения в Молдове досрочных парламентских выборов и последствия, к которым они приведут.

Утро на Sputnik’e Кузнецов: все молдавские политики, находящиеся у власти, хотят одного

Большинство молдавских политиков, которые так или иначе обладают частью власти в республике, сейчас добиваются всеми силами проведения досрочных парламентских выборов, хотя некоторые коллеги с ними не совсем согласны. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил доктор политологии Александр Кузнецов.

"Вспомним пример советской коммунистической партии, которая имела всю полноту власти в своих руках, а после 20-40 годов XX века она растеряла весь свой пыл и энтузиазм. Так и сейчас в Молдове: большинство политиков хотят организовать своих сторонников, чтобы 2021 год был годом досрочных выборов и их побед на них", - сказал собеседник.

По мнению эксперта, представители политического класса сделали все возможное для того, чтобы досрочные выборы стали реальностью, прежде всего организовали политический кризис во властных верхах. Но, по словам политолога, они забыли об одном - самоуверенность в политике не ведет ни к чему хорошему.

"В свое время об этом же сказал и Уинстон Черчилль, принадлежавший к лидерам союзников, одержавших победу во Второй мировой. Но сразу после победы его отправили в отставку", - напомнил Кузнецов.

Именно фактор самоуверенности может привести к тому, что некоторые нынешние партии, рассчитывающие на реванш и электоральный рывок в ходе досрочных выборов, попросту не попадут в следующий состав высшего законодательного органа.

"Либо они много потеряют в случае досрочных выборов. Нынешний парламент еще не выработал свой ресурс, партии (представленные в парламенте - ред.) не имеют права рассчитывать на вотум доверия избирателя", - резюмировал Кузнецов.

Наступивший 2021 год, по мнению некоторых аналитиков, может пройти в Молдове под знаком досрочных парламентских выборов. Во всяком случае, этого хотят все политические силы, представленные в законодательном органе нынешнего созыва.

Согласно Основному закону, для этого есть два пути – если невозможно сформировать правительство или если депутаты не могут принять ни один закон в течение 90 дней.

Впрочем, Конституционный суд в ближайшее время должен растолковать, возможен ли роспуск парламента путем принятия соответствующего положения двумя третями голосов законодателей.

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