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Борис Шаповалов.
© Sputnik / Rodion Proca

Шаповалов: США не вправе учить Молдову и другие страны демократии

Утро на Sputnik’e
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Sputnik Молдова
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Политолог озвучил свою позицию по событиям в заокеанском государстве и стандартам, которые представители Соединенных Штатов настойчиво пытаются привить постсоветским странам.

Утро на Sputnik’e
Шаповалов: США не вправе учить Молдову и другие страны демократии

Соединенные Штаты вряд ли могут кому-то в мире и в первую очередь постсоветским странам навязывать свой вариант демократии, поскольку она сильно устарела и не отвечает реалиям времени. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог, историк, доктор философии Борис Шаповалов.

"Во-первых, не могут. Потому что в США сильно устаревшая избирательная система еще XIX века, когда выборщики от территории и штатов могут проголосовать совсем не так, как изъявил свою волю американский народ в своем большинстве. Подобные ситуации происходили не раз, когда Гор был кандидатом и когда Трамп избирался на первый срок", – заявил собеседник.

Эксперт уверен: сама система выборов в заокеанском государстве является абсолютно недемократичной, она оставляет возможность правящей политической группировке изменить волю народа так, как заблагорассудится. Выборщиков можно подкупить, деморализовать различными способами.

Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО.
© Sputnik / Aleksey Vitvitskiy
Место Молдовы в планах США и НАТО

"Второе: как можно учить демократии других, когда у них самих в стране стоит вопрос о фальсификации итогов выборов?" – задался вопросом Шаповалов.

Политолог добавил: США пытаются научить Молдову и ряд других постсоветских республик демократии, поскольку рассматривают далекие от них страны как государства третьего мира. По словам Шаповалова, в высоких властных кабинетах в Штатах именно так относятся не только к Молдове, Украине и Беларуси, но и к десяткам стран по всей планете.

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Теги:
Молдова, демократия, США


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