Брутер: результаты выборов президента в Молдове могли отменить, и вот почему

Политолог объяснил, почему фактор диаспоры при голосовании за рубежом вызывает сильные сомнения, и чем это грозит в случае, если в стране состоятся досрочные парламентские выборы.

Утро на Sputnik’e Брутер: результаты выборов президента в Молдове могли отменить, и вот почему

В Молдове представители правых политических партий не раз заявляли о том, что хотят проведения в стране досрочных парламентских выборов, как результат – народные избранники подали запрос в Конституционный суд с просьбой объяснить, возможен ли самороспуск высшего законодательного органа страны, хотя в Основном законе такого понятия нет. В КС обратилась и новый президент Майя Санду, которая попросила дать толкование: возможно ли продлить срок работы временно исполняющего свои обязанности правительства.

Почему правые так настаивают на досрочных выборах: ловят момент после успеха в президентской кампании, либо за этим скрываются иные цели? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Результат правых на досрочных парламентских выборах будет зависеть от того, как посчитают голоса диаспоры. Если опять за рубежом проголосуют 250 тысяч граждан Молдовы, хотя при выборах в Румынии волеизъявление граждан этой страны за рубежом составило всего 240 тысяч, PAS (партия "Действие и солидарность"), конечно, выиграет", – заявил эксперт.

По словам собеседника, победа этой политсилы и подсчет голосов за рубежом, так, как это происходило во втором туре президентских выборов, могут быть опасными для Молдовы, сыграть не в пользу государственности.

"Когда подсчитываются голоса людей, которые мало интересуются делами внутри страны, давно живя за рубежом, ты берешь ответственность на себя за то, за что реально взять ее не можешь. Это большая проблема для Санду, она стала президентом, не имея достаточной поддержки внутри страны", – добавил Брутер.

Политолог уверен: новый глава государства будет ориентирована в большей степени на советы, поступающие из-за рубежа как от западных "кураторов", так и от представителей диаспоры. А это вряд ли совпадает с государственными интересами республики, настаивает Брутер.

"Что она сделала за эти несколько недель после утверждения в должности, все видели. Она сильно напрягла отношения с Россией, пытается переступить через Конституцию, чтобы спровоцировать досрочные выборы. Идея о "самороспуске" парламента – крайне вредная", – сказал эксперт, добавив, что насилия над положениями Основного закона страны и превращения действий политиков в "конституционный бандитизм" допускать нельзя.

Майя Санду 24 декабря приняла присягу и официально вступила в должность президента страны. Она первая женщина, ставшая в Молдове главой государства.

Пятый президент Молдовы Игорь Додон руководил страной с 2016 по 2020 год. 24 декабря он передал полномочия Санду, победившей во втором туре выборов.

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