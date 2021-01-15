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Вячеслав Ионицэ.
© Sputnik / Miroslav Rotari

Ионицэ: отношения между Молдовой и Украиной - это "игра в одни ворота"

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Sputnik Молдова
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Экономический эксперт объяснил, почему Кишинев проигрывает в торговых отношениях с Киевом, и чья в этом вина.

Утро на Sputnik’e
Ионицэ: отношения между Молдовой и Украиной - это "игра в одни ворота"

Для нашей республики торговые обмены с украинской стороной не являются взаимовыгодными, поскольку такая территориально небольшая страна, как Молдова, просто не в состоянии конкурировать по обороту со своим государством-соседом. Такое мнение в эфире студии Sputnik высказал экономический аналитик Вячеслав Ионицэ, комментируя недавний визит нового президента республики Майи Санду в Киев, где, в частности, обсуждались и вопросы торговой кооперации двух государств.

"Украинский бизнес с легкостью реализует в Молдове свои товары, а наши предприниматели лишены такой возможности. Это происходит не потому, что соседняя страна чинит какие-то препятствия, а потому, что у нас просто не могут производить товары в таком количестве, чтобы быть конкурентоспособными наравне с украинскими", – заявил собеседник.

Автомобиль на дороге
© Sputnik / Виталий Аньков
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По словам эксперта, продвижение молдавской продукции на Украине забывать не следует, в силу величины рынка соседней страны ее будут приобретать. Но реально, в чем может помочь Украина нашей республике – это в обеспечении беспрепятственного транзита молдавской продукции на российские и другие рынки.

"Молдова традиционно славится производством крепких алкогольных изделий, или дивинов. Их транзит через Украину в страны СНГ, среди которых – Казахстан, страны Средней Азии, – выгоден молдавским производителям", – подытожил Ионицэ.

Президент Молдовы Майя Санду по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским сообщила, что стороны договорились вывести отношения между двумя странами на другой уровень, а именно – на уровень стратегического партнерства. Об этом она заявила во вторник на совместном брифинге в Киеве.

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Теги:
партнерство, Украина, Молдова, экономика


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