Лисневский: вектор Восток-Запад – к какому полюсу притянет Молдову при Санду

Эксперт проанализировал, как впредь будет выстраиваться внешнеполитическое сотрудничество республики при президенте, который симпатизирует Западу, но ограничен во властных полномочиях.

Утро на Sputnik’e Лисневский: вектор Восток-Запад - к какому полюсу притянет Молдову при Санду

Итак, одно из главных политических событий уходящей пятидневки – это первый визит Майи Санду в качестве президента страны в Киев.

Глава государства по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщила, что стороны договорились вывести отношения между двумя странами на другой уровень, а именно – стратегического партнерства. Об этом Санду заявила во вторник на совместном брифинге в Киеве.

Она обратила внимание на то, что Кишинев и Киев делают важный шаг к установлению стратегических отношений путем принятия решения создать "Совет президентов Молдовы и Украины" как новый постоянный формат сотрудничества на высшем уровне.

Также, как сказала Санду, стороны намерены продолжить работать над программами евроинтеграции обеих стран. Этот путь гостья опять же назвала "стратегическим". Следующий визит Санду совершит в Брюссель, где также наверняка будут звучать громкие спичи о светлом европейском будущем республики.

Между тем, в качестве президента она на данный момент не имеет реальной власти. Единственные "рычаги", которые у нее есть , это еще более ограниченные полномочия и 15 мандатов в парламенте – представителей политической партии "Действие и солидарность" (PAS).

Сделает ли резкий крен молдавская внешняя политика при президентстве Санду? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик, социолог Ян Лисневский.

"Нельзя назвать происходящее переориентацией во внешней политике Молдовы. Эти встречи – своего рода PR-поддержка нового президента. За ними не стоит серьезных обсуждений или решения каких-то проблем. Известно, что США пытаются сформировать антироссийскую ось Румыния-Молдова-Украина. Все встречи Санду подпадают под такой сценарий", – отметил собеседник.

По словам эксперта, стратегия действия в вышеупомянутой геополитической оси заключается в том, чтобы первые лица публично поддерживали намерения друг друга. В случае же с Молдовой, по словам Лисневского, речь идет лишь о президенте с ограниченными возможностями.

"Задача Санду на данный момент – пытаться не совершать ошибок, стараясь понравиться американцам. Через это в свое время проходили и Грузия, и Украина. Все это привело к конфликтам в обществе, перетекающим в вооруженные конфликты", – добавил политический аналитик.

В качестве тревожного примера Лисневский привел недавние инциденты в день голосования на прошедших президентских выборах, когда депутаты от партии "Действие и солидарность" пытались блокировать участки, открытые для волеизъявления жителей приднестровского региона Молдовы, они же использовали в декларациях нелестные слова в адрес приднестровцев. Эксперт порекомендовал Санду и ее команде ни в коем случае не совершать таких фатальных ошибок.

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