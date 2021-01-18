Брутер: чего ожидать от визита Санду в Брюссель и дадут ли Молдове денег

Свой второй официальный визит после посещения Киева президент Молдовы совершает в понедельник в Брюссель, политолог проанализировал, чем закончатся переговоры Майи Санду с представителями европейского политического истеблишмента.

Утро на Sputnik’e Брутер: чего ожидать от визита Санду в Брюссель, дадут ли Молдове денег

Прорыва в отношениях Молдовы с Европейским союзом ожидать не стоит. Будут лишь воодушевляющие, давно знакомые и "заезженные" заявления о том, что у республики есть "исторический шанс" продвинуться по европейскому пути, проводить процесс борьбы с коррупцией, развивать экономику, что в отдаленной перспективе даст шанс стране лишь претендовать на членство. Такой комментарий в студии Sputnik Молдова озвучил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в преддверии визита Майи Санду в Брюссель.

"Чиновники из ЕС не раз говорили представителям молдавской власти о том, что у страны есть шанс на вступление в это сообщество. Просто скажут еще раз, но точную дату даже не назовут и переговоры не начнут. Поэтому, мне кажется, ждать переговоров на этом этапе бессмысленно, поскольку Санду недавно вступила в должность", - заявил собеседник. © Sputnik / Rodion Proca Лисневский: вектор Восток-Запад – к какому полюсу притянет Молдову при Санду

По словам эксперта, в Брюсселе не поспешат давать карт-бланш Санду в виде заявлений о всеобъемлющей и всесторонней ее поддержке руководством Евросоюза. На данном этапе Брутер назвал такой шаг европейского истеблишмента бессмысленным. Единственное, на что может рассчитывать новый президент Молдовы после визита в Брюссель, - это гарантии в предоставлении Молдове определенной финансовой поддержки, уверен политолог.

"Но выделение финансовой помощи Молдове со стороны ЕС каждый раз будет чем-то обуславливаться, в том числе рядом требований к кадровым назначениям в верхушке власти. Но эта помощь будет ровно такой, чтобы поддерживать инфраструктуру и необходимое число рабочих мест, не более", - добавил Брутер.

Политолог посоветовал гражданам страны не обольщаться насчет финансов из ЕС, их будут выделять вовсе не в фавор Молдове, вся добавленная стоимость, прибыль и капитал будут уходить обратно на Запад.

Президент Молдовы Майя Санду в минувшую пятницу обсудила с послом ЕС в республике Петером Михалко приоритетные направления сотрудничества между РМ и европейскими структурами. Об этом глава государства сообщила на своей странице в Facebook.

Санду и Михалко затронули как аспекты внутренней политики, так и перспективы внешней, в том числе в контексте официального визита в Брюссель.

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