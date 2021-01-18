Пойсик: как ЕС использует Молдову в экономическом противостоянии с Россией

Эксперт рассказал, есть ли плюсы от участия Молдовы в программе "Восточного партнерства" Европейского союза, либо эта платформа создана не только как торговая и экономическая кооперация государств, но преследует и несколько иные цели.

Утро на Sputnik’e Пойсик: как ЕС использует Молдову в экономическом противостоянии с Россией

Сама программа "Восточное партнерство" была организована на Западе лишь для того, чтобы сформировать группу государств для противостояния России, ничего позитивного в торгово-экономическом плане Молдова от участия в этой платформе не вынесла. Такую точку зрения в эфире студии Sputnik Молдова высказал доктор экономических наук Михаил Пойсик.

"У Молдовы с ЕС и так были свободные торговые отношения, проблем не возникало. То, что некоторые государства объединяются и постоянно пытаются таким образом вставлять "шпильки" в отношения с Россией, - это плохо. Для всех стран "Восточного партнерства" Россия представляет весьма существенный рынок", – заявил собеседник. © Sputnik Брутер: Молдова и "Восточное партнерство" – странная история отношений

По словам эксперта, Запад активно и с нескрываемой для себя выгодой использует экономическую слабость стран, официально входящих в данную программу. Пойсик добавил, что ЕС заинтересован лишь в том, чтобы на рынки ряда стран шла продукция с высокой добавленной стоимостью. Говоря проще, Евросоюзу просто нужны лишние рынки сбыта, не более.

"Молдова должна помнить, что, если у нас в стране хотят наладить собственные производства продукции с высокой добавленной стоимостью, следует ориентироваться прежде всего на российский рынок. Поскольку Россия находится под санкциями Запада, ей необходимо искать пути выхода на мировой рынок и торговать", – добавил Пойсик.

По мнению экономиста, российская сторона могла бы использовать сотрудничество со странами, входящими в программу "Восточное партнерство", так как у них существует режим свободной торговли с ЕС. Таким образом, эксперт порекомендовал российским инвесторам вкладывать средства в создание производств на территории Молдовы, продукция которых продавалась бы затем именно в странах ЕС.

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