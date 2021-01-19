Передача "Утро на Спутнике" с Сергеем Цуркану

Зачем Майя Санду встречалась с Лаурой Ковеши, является ли решение Конституционного суда о том, что парламент нельзя распустить голосом двух третей депутатов первым поражением Майи Санду? Что такое ультиматум Игоря Додона и какими будут его последствия? А также – вся правда о Крещении и купании в ледяной воде.

Обсуждаем это с политологом Корнелиу Чуря и протоиереем Святогеоргиевской церкви Кишинева Виталием Шинкарем.

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