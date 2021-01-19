Шинкарь: расскажу о смысле и традициях праздника Крещения

Во вторник православные христиане празднуют день Крещения Господня, это одна из особо почитаемых Церковью дат, однако ее смысл не заключается лишь в простом купании в проруби.

Утро на Sputnik’e Шинкарь: расскажу о смысле и традициях праздника Крещения

Крещение Господне является христианским праздником, установленным в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Во время крещения, согласно всем трем синоптическим Евангелиям, на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя, одновременно глас с небес провозгласил: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение".

Этот день особо почитаем в Молдове - православный праздник отмечают в сотнях молдавских семей. Протоиерей храма Святого Георгия Виталий Шинкарь в эфире студии Sputnik Молдова рассказал об основных традициях и смыслах этой даты.

"Все великие праздники, к которым также относится и Крещение Господне, отмечают важнейшую действительность нашего человеческого спасения. Под словом "спасение" имеется ввиду последний крик человека о помощи, когда он духовно тонет. Крещение и стало таким удивительным моментом явления в мир Господа", - сказал собеседник.

По словам священнослужителя, верующие вкладывают в праздник Крещения особый смысл - Христос явился для того, чтобы вылечить человечество и стать новым Адамом, от которого появятся здоровые люди. Праздник Крещения и является тем моментом, добавил Шинкарь, когда Христос соприкасается с этим миром и исцеляет его кривизну, его смертность.

"Именно поэтому мы верим, что святая вода не портится, что в ней появляется дух присутствия вечности. Крещенская вода стоит годами, это связано с тем, что в нее вошел сам Спаситель, сам Живой Бог. Для христиан этот день трепетный и касается каждого, потому что в воду входит Господь и подает пример каждому", - уточнил протоиерей.

Шинкарь напомнил, что вода, особенно святая, несет в себе символ чистоты, избавляет души человеческие от скверны. В праздник Крещения священнослужитель порекомендовал не забывать, что Земля становится центром присутствия Спасителя, так как именно на этой планете он вошел в эту воду, а вся Вселенная осветилась его божественным началом.

Саму святую воду протоиерей посоветовал не набирать ведрами, а принести домой в небольшом и красивом сосуде, поставив его в красный угол, где висят иконы.

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