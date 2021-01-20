Изаксон: учебник по "Истории румын" в Молдове надо переписать

Правительство Республики Молдова должно пересмотреть учебник по "Истории румын", по которому учатся лицеисты. Причина этого – необходимость более широкого освещения темы Холокоста в годы Второй мировой войны.
Как заявил в интервью студии Sputnik Молдова Шимшон Изаксон, 70% населения республики сегодня практически ничего не знает о том, что из себя представлял Холокост, а остальные знают лишь поверхностно о тех трагических событиях.
"Знания нужны, поскольку мы стоим перед угрозой повторения тех событий. Думаю, что люди не ощущают живую связь этой истории с настоящими людьми, с реальной историей. Мы сейчас не осознаем те большие трагедии, которые были здесь. Человеческий разум просто не может представить себе такую большую беду", – сказал собеседник.
В официальном мониторе 15 января было опубликовано Постановление правительства об утверждении Плана действий на 2021-2024 годы по сохранению памяти о Холокосте и пропаганде культуры толерантности в целях борьбы с расизмом, антисемитизмом, ксенофобией и другими формами нетерпимости.
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