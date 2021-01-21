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Утро на Sputnik’e

"Утро на Sputnik'e": отдаляется ли Молдова от России

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210121/33315811/Utro-na-sputnike-otdalyaetsya-li-moldova-ot-rossii.html

Российские эксперты говорили о геополитической ситуации в нашем регионе и о том, в каком состоянии сейчас отношения Молдовы и РФ.

Ожидать ли охлаждения отношений Кишинева и Москвы после избрания президентом Молдовы Майи Санду? Почему Молдова всегда стоит на распутье геополитического выбора? Что ждет Молдову при Байдене? Обо всем этом беседуем с российскими экспертами, генеральным директором Института региональных проблем Дмитрием Журавлевым и независимым политическим аналитиком Николаем Николайчуком. А также – какие сюрпризы приготовил нам кишиневский зоопарк – об этом расскажет его директор Алексей Ханцацук.

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