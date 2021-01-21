Чуря: смогут ли Санду и ее сторонники сместить генпрокурора с должности

Утро на Sputnik’e Чуря: смогут ли Санду и ее сторонники "убрать" генпрокурора с должности

Одними из наиболее резонансных предвыборных обещаний нового президента страны Майи Санду были те, что связаны с необходимостью борьбы с коррупцией, а также срочной реформы юстиции и органов прокуратуры. Сторонники нового главы государства, равно как и некоторые парламентарии от правых политических формирований не раз говорили о том, что органы надзора за соблюдением законов нуждаются в очищении, а Молдове нужен во главе Генпрокуратуры такой же человек, как Лаура Ковеши в Румынии.

Чем вызвано стремление правых сместить нынешнего главу ГП Александра Стояногло с должности и удастся ли им это сделать? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Корнелиу Чуря.

"Механизмов от отстранения генпрокурора от должности очень мало. Для этого необходимо наличие уголовного дела. То есть он должен серьезно скомпрометировать себя либо уйти самостоятельно в отставку", – заявил собеседник.

По словам эксперта, пока нет предпосылок к тому, чтобы Стояногло принял решение сложить с себя полномочия генерального прокурора, а это приведет к тому, что Санду и правые будут увеличивать давление на него.

"Ситуация в корне отличается от той, что была в 2019 году, когда в отставку подал бывший глава Генпрокуратуры Эдуард Харунжен. У Стояногло сейчас больше аргументов в свою пользу, поэтому Молдове пока не грозит приход во главу ведомства личности, подобной Ковеши", – резюмировал Чуря.

Нынешний глава ГП был утвержден в должности в период нахождения во главе государства Игоря Додона. Стояногло работал в прокуратуре в 1992-2007 годах. Занимал посты заместителя прокурора Кишинева, прокурора АТО Гагауз Ери, а в 2001-2007 годах – заместителя генерального прокурора.

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