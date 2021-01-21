Лисневский: зачем Санду создают имидж как у Владимира Филата

Утро на Sputnik’e Лисневский: зачем Санду создают имидж как у Влада Филата

После вступления в должность перед новым президентом Молдовы встали не те задачи, которые были во главе угла в период предвыборной кампании. Майя Санду не раз в своих обращениях к гражданам старалась выглядеть взвешенным политиком, однако в силу ряда причин в недавнем прошлом были и заявления о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровского региона Молдовы, и совместная позиция с Украиной по движению лишь в сторону Евросоюза.

Имидж Майи Санду как нового президента Молдовы находится только на начальном этапе своего формирования и отличается от того образа, в котором она выступала в ходе предвыборной кампании, представляя собой отображение политика, который, возможно, поддерживает прозападные настроения, борется с коррупцией, намерен провести реформу в юстиции. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик, социолог Ян Лисневский.

"Сейчас мы видим в лице Санду формирование образа прозападного политика, который очень похож на тот, который сформировался в 2014 году у экс-премьера Молдовы Владимира Филата. Сейчас у нее будет много визитов и встреч, нацеленных на передачу ей же части имиджа европейских политиков высокого ранга", - заявил собеседник. © Sputnik / Miroslav Rotari Нагачевский: Санду грозит импичмент, если она не выдвинет кандидата в премьеры

Как напомнил аналитик, такие практики Запад ранее применял и в отношении ведущих политиков, пришедших к власти на Украине и в Грузии. Лисневский назвал этот процесс повторением отрепетированных и давно применяемых политических технологий.

"Пока рано говорить об окончательно сформировавшемся имидже Майи Санду, поскольку она находится только в начале своего политического пути. Да, после прихода к власти она начала терять рейтинги, а определенные политтехнологии и направлены как раз на то, чтобы поддержать ее рейтинги", - резюмировал Лисневский.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК представили окончательные итоги выборов, согласно которым победу одержала Санду, получив большинство голосов, - 943 006. Додона поддержали 690 615 граждан Молдовы.

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