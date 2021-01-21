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Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев
© Sputnik / Владимир Трефилов

Журавлев: как пострадает Молдова при "качании" в сторону Запада при Санду

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Sputnik Молдова
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Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев проанализировал все риски и возможные последствия, к которым приведет Молдову геополитическое заигрывание с Западом.

Утро на Sputnik’e
Журавлев: как пострадает Молдова при "качании" в сторону Запада при Санду

На данном этапе нельзя сказать, что во внешней политике Молдовы произошел решительный перекос, скорее следует констатировать, что электоральные предпочтения народа страны сиюминутно в ходе прошедших в конце 2020 года президентских выборов поменялись. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил российский политолог Дмитрий Журавлев.

"Выигрыш Санду на президентских выборах совсем не означает, что вся Молдова качнулась в сторону Запада. Президент Молдовы - фигура незначительная, поскольку у вас парламентская республика. Вот если вслед за президентскими выборами прозападные партии выиграют парламентские, тогда можно будет сказать, что вектор изменился в сторону Запада", – констатировал эксперт.

Майя Санду
© Sputnik / Mihai Caraus
Санду после визита в Брюссель: досрочные выборы должны пройти как можно скорее
По словам собеседника, такая вероятность при проведении досрочных выборов в парламент существует, поскольку прошедшая президентская электоральная кампания показала срез политических предпочтений граждан. Но и в этом случае предсказать развитие ситуации будет сложно, поскольку выборы в высший законодательный орган страны - это не голосование за личности, а за определенные партии и их программы.

Еще один камень преткновения, по словам Журавлева, - это незначительный разрыв между Санду и Додоном в ходе минувших президентских выборов. Он позволяет говорить о том, что именно эти личности, как олицетворение в политической борьбе левого и правого флангов, символизируют примерный расклад сил при досрочном голосовании по определению нового состава депутатского корпуса Молдовы.

Погрузочно-разгрузочные работы
© Sputnik / Igor Zarembo
С начала года импорт в Молдову более чем в два раза превысил экспорт
"На мой взгляд, если Молдова все же свернет в сторону Запада, это отразится на рядовых гражданах. Европа не будет покупать молдавские яблоки, у них есть польские. В ЕС не будут массово скупать молдавские вина, так как у них есть венгерские. Сами страны - члены ЕС не могут договориться внутри о том, кто и в каких количествах будет производить и поставлять на рынки продовольствие. Им внешние поставщики не нужны", - отметил политолог.

При развороте внешнеполитического курса Молдовы в сторону Запада Журавлев спрогнозировал развитие событий в республике по сценарию прибалтийских государств, когда там в считаные годы исчезли целые отрасли, свойственные экономикам этих стран.

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Теги:
Запад, геополитика, Молдова


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