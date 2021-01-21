Журавлев: как пострадает Молдова при "качании" в сторону Запада при Санду

На данном этапе нельзя сказать, что во внешней политике Молдовы произошел решительный перекос, скорее следует констатировать, что электоральные предпочтения народа страны сиюминутно в ходе прошедших в конце 2020 года президентских выборов поменялись. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил российский политолог Дмитрий Журавлев.
"Выигрыш Санду на президентских выборах совсем не означает, что вся Молдова качнулась в сторону Запада. Президент Молдовы - фигура незначительная, поскольку у вас парламентская республика. Вот если вслед за президентскими выборами прозападные партии выиграют парламентские, тогда можно будет сказать, что вектор изменился в сторону Запада", – констатировал эксперт.
Еще один камень преткновения, по словам Журавлева, - это незначительный разрыв между Санду и Додоном в ходе минувших президентских выборов. Он позволяет говорить о том, что именно эти личности, как олицетворение в политической борьбе левого и правого флангов, символизируют примерный расклад сил при досрочном голосовании по определению нового состава депутатского корпуса Молдовы.
При развороте внешнеполитического курса Молдовы в сторону Запада Журавлев спрогнозировал развитие событий в республике по сценарию прибалтийских государств, когда там в считаные годы исчезли целые отрасли, свойственные экономикам этих стран.
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