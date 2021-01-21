Николайчук: расскажу, насколько интересна Молдова для России и наоборот

Российский политолог проанализировал, как руководство Молдовы должно выстраивать двусторонние отношения с Российской Федерацией и насколько интересна в принципе наша республика Москве как сегмент в геополитической кооперации в Юго-Восточной Европе.

Утро на Sputnik’e Николайчук: расскажу, насколько интересна Молдова для России и наоборот

Молдова и Россия исторически всегда поддерживали партнерские и дружеские отношения, в истории независимой республики были периоды, когда торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами замедлялось, однако на уровне культурно-гуманитарных и межчеловеческих связей все осталось незыблемым.

После победы на президентских выборах Майи Санду, прозападного политика, вновь остро встал вопрос: удастся ли Молдове сохранить налаженные, наработанные связи с Россией, либо глава государства проигнорирует их важность? Справедливости ради необходимо отметить, что сама Санду заявляла, что готова встречаться с российским руководством и детально обговаривать дальнейшее развитие отношений между нашими государствами.

И все же: насколько интересна Молдова для России в двусторонних отношениях? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук.

"Отношения двух государств носят ситуативный характер. Разговоры о том, что значит Россия для Молдовы, в самой вашей республике являются одним из основных пунктов повестки дня. Я бы не сказал, что в России уделяется слишком много внимания тому, что будет с Молдовой", – заявил собеседник.

По словам эксперта, в культурном, межчеловеческом общении Молдова считается в РФ значительной страной, организующей русский мир за рубежом. В политическом отношении, по мнению Николайчука, путь отдаления Молдовы от России и приближения ее к Украине является потенциально опасным направлением.

"Политические перспективы Украины на сегодняшний день крайне непонятны. Все больше разговоров идет о распаде Украины, я в это не особо верю, но ситуация такова, что это стало мейнстримом. Зачем Молдове влезать в эту ситуацию? По-моему, ваш новый президент это понимает", - отметил политолог.

По мнению Николайчука, Санду в отношениях с Россией будет нацелена лишь на получение ситуативной, сиюминутной выгоды, однако долгосрочных, стратегических отношений она выстраивать не намерена.

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