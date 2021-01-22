"Утро на Sputnik'e": откажется ли Майя Санду от Приднестровья

Готова ли президент Молдовы к компромиссам в приднестровском вопросе и сможет ли Игорь Додон сколотить левый блок.

Сможет ли Игорь Додон объединить все левые силы страны и будет ли Майя Санду вести равноправный диалог с лидером Приднестровья. Как изменятся отношения США с Россией и Молдовой после вступления в должность Джо Байдена. А также – комментарий одного из разработчиков закона "О функционировании языков на территории Республики Молдова" о решении Конституционного суда. Обо всем этом ведущий Сергей Цуркану беседует с депутатом парламента Василием Болей, политологом Александром Кузнецовым и американистом, политологом Сергеем Михайловым.

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