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Утро на Sputnik’e

"Утро на Sputnik'e": откажется ли Майя Санду от Приднестровья

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210122/33335660/utro-na-sputnike-otkazhetsya-li-mayya-sandu-ot-pridnestrovya.html

Готова ли президент Молдовы к компромиссам в приднестровском вопросе и сможет ли Игорь Додон сколотить левый блок.

Сможет ли Игорь Додон объединить все левые силы страны и будет ли Майя Санду вести равноправный диалог с лидером Приднестровья. Как изменятся отношения США с Россией и Молдовой после вступления в должность Джо Байдена. А также – комментарий одного из разработчиков закона "О функционировании языков на территории Республики Молдова" о решении Конституционного суда. Обо всем этом ведущий Сергей Цуркану беседует с депутатом парламента Василием Болей, политологом Александром Кузнецовым и американистом, политологом Сергеем Михайловым.

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