Кузнецов: удастся ли Додону объединить левые партии и взять реванш у правых

Политический аналитик назвал ряд факторов, при которых возможно объединение левых политических партий в республике, выступающих за равновесие во внешних связях государства.

Утро на Sputnik’e Кузнецов: удастся ли Додону объединить левые партии и взять реванш у правых

Глава ПСРМ Игорь Додон объявил, что предложит левым партиям Молдовы вместе пойти на досрочные парламентские выборы. Экс-президент также не исключает, что его политсила сформирует с другими левыми формированиями избирательный блок.

Додон не стал называть партии, с которыми готов объединяться, но заявил, что его призыв стоит воспринимать самым серьезным образом. Но сможет ли он стать политиком, которому удастся то, к чему стремились еще коммунисты во главе с Владимиром Ворониным, – сформировать мощный блок левых сил? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал доктор политологии Александр Кузнецов.

"Игорь Додон выступил с интересным предложением, которое доказывает, что социалисты стопроцентно готовятся к досрочным парламентским выборам. Несмотря на то, что пока не ясно, что будет с парламентом, они уже хотят сформировать предвыборный альянс", – заявил собеседник.

По словам эксперта, к призыву об объединении ПСРМ подтолкнуло ошибочное решение выйти самостоятельно на прошедшие президентские выборы. На данном политическом этапе социалисты, по мнению Кузнецова, хотят взять реванш у правых партий и занять как можно больше депутатских мест в будущем составе парламента.

"Составляющими в этой коалиции могут быть партии "Шор", политформирование, которое возглавляет Ренато Усатый ("Наша партия" - ред.), а также ПКРМ, несмотря на то что она не вошла в нынешний состав парламента. Заявления и действия Додона по объединению левых сил доказывают начало подготовки ПСРМ к досрочным выборам", – добавил политолог.

По мнению Кузнецова, если левым удастся сформировать большинство в парламенте, они окончательно выбьют все политические козыри из рук нового президента Молдовы Майи Санду. Эксперт не исключил, что подобно тому, как действовали в свое время демократы, отстраняя на время Додона от полномочий, этот политический бумеранг может метнуться и в сторону Санду в случае реванша левых сил на выборах в парламент.

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