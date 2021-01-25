Михайлов: "ястребы из США", или Как политика Байдена отразится на Молдове

Эксперт-американист Сергей Михайлов спрогнозировал, чего ждать Молдове и другим постсоветским республикам при президентстве Джо Байдена в Соединенных Штатах.

Утро на Sputnik’e Михайлов: "ястребы из США", или Как политика Байдена отразится на Молдове

Представителей американского истеблишмента, ратующих за агрессивную политику по отношению к другим государствам, традиционно называют "американскими ястребами". Особенно это определение подходит к Джо Байдену, который еще во времена нахождения в Белом доме Билла Клинтона зарекомендовал себя как агрессивный политик во внешних отношениях.

За период, прошедший с распада СССР, многие республики почувствовали на себе "продвижение демократии" по-американски, которое "подавали под соусом" цветных революций. Не избежала этой участи и Молдова, где 7 апреля 2009 года произошли события, которым до сих пор на уровне властей нашей страны не дали четкой юридической оценки.

Как президентство Байден отразится на Молдове? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал эксперт-американист Сергей Михайлов.

"Сейчас администрация США на волне улучшений отношений с Евросоюзом передаст "заботу" о Молдове Германии. Это случалось и раньше. Напрямую вмешиваться они не будут. Конечно, у вас будет активничать американский посол, но главным инструментом контроля над Молдовой они сочтут Евросоюз, Германию", – отметил эксперт.

По словам собеседника, на данный момент руководство Демократической партии США демонстрирует открытость и дружественный подход в отношениях с Европейским союзом, в отличие от Дональда Трампа, который был явно настроен негативно к странам Западной Европы.

"В США сейчас масса внутриполитических и экономических проблем, недоработки в системе здравоохранения и так далее. Вообще, судя по ситуации, Байден будет больше сконцентрирован на решении внутриполитической повестки", – добавил Михайлов.

В первые два года президентства Байдену точно будет не до активного участия в мировой политике, геополитических конфликтах, а основная напряженность будет наблюдаться между США и Китаем, резюмировал эксперт.

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