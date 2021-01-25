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"Утро на Sputnik'е": успехи и провалы Майи Санду и вся правда о коронавирусе

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210125/33362372/Utro-na-sputnike-uspekhi-i-provaly-mayi-sandu-i-vsya-pravda-o-koronaviruse.html

В какой ситуации находится в данный момент президент Молдовы и может ли она избежать подводных камней молдавской политики

Выдвинет ли Майя Санду премьера и может ли он оказаться значимой фигурой? Сможет ли она избежать ловушек политических оппонентов и расставить собственные капканы? А также – почему в Молдове все меньше инфицированных коронавирусом и можно ли умереть от его последствий после выздоровления? Обо всем этом ведущий программы Сергей Цуркану беседует с политологом Сергеем Манастырлы и экспертом в области общественного здоровья Аллой Токарчук.

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