"Утро на Sputnik'е": успехи и провалы Майи Санду и вся правда о коронавирусе

В какой ситуации находится в данный момент президент Молдовы и может ли она избежать подводных камней молдавской политики

Выдвинет ли Майя Санду премьера и может ли он оказаться значимой фигурой? Сможет ли она избежать ловушек политических оппонентов и расставить собственные капканы? А также – почему в Молдове все меньше инфицированных коронавирусом и можно ли умереть от его последствий после выздоровления? Обо всем этом ведущий программы Сергей Цуркану беседует с политологом Сергеем Манастырлы и экспертом в области общественного здоровья Аллой Токарчук.

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