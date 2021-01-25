Шаповалов: молдавская молодежь должна больше знать о Холокосте и событиях ВОВ

Совсем скоро, 27 января, во всем мире и в Молдове будет отмечаться День памяти жертв Холокоста – одного из самых ужасных явлений в человеческой истории, порожденных "коричневой чумой" – фашизмом.
Историк Борис Шаповалов в эфире студии Sputnik Молдова назвал Холокост явлением, порожденным фашистскими режимами Европы: нацистской Германией, королевской Румынией, Венгрией, Словакией и другими странами.
"Не будем забывать, что в июне 1941 года на Советский Союз напали сразу 9 европейских государств, объявив ему войну. Евреев эти фашистские оккупационные режимы сильно преследовали, в том числе и на территории нашей республики", – заявил собеседник.
"Сегодня мы не должны это забывать, потому что все происходившее тогда было преступлением против человечества, когда определенную категорию людей уничтожали просто по национальному признаку", – добавил Шаповалов.
Трагедия Холокоста на молдавской земле привела к сотням тысяч жертв – представителей не только еврейской национальности, но и ромов, и славян. Историк привел данные: за годы фашистской оккупации Молдовы здесь было уничтожено порядка 300 тысяч евреев и 50 тысяч ромов.
"Здесь были созданы три оккупационных территории - Транснистрия, Бессарабия и Северная Буковина. Всего Молдова потеряла за годы оккупации 570 тысяч мирных жителей", – отметил Шаповалов.
По мнению специалиста, во избежание повторения тех страшных событий молдавским детям и подросткам во время школьных занятий должны более подробно рассказывать о шокирующих явлениях, которые имели место на этой земле с июня 1941-го по август 1944 года.
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