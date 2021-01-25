Шаповалов: молдавская молодежь должна больше знать о Холокосте и событиях ВОВ

Историк и политолог Борис Шаповалов объяснил, почему дети и подростки в Молдове должны более внимательно изучать историю Второй мировой войны и больше знать об ужасах Холокоста, которые творились на молдавской земле.

Утро на Sputnik’e Шаповалов: молдавская молодежь должна лучше знать о Холокосте и событиях ВОВ

Совсем скоро, 27 января, во всем мире и в Молдове будет отмечаться День памяти жертв Холокоста – одного из самых ужасных явлений в человеческой истории, порожденных "коричневой чумой" – фашизмом.

Историк Борис Шаповалов в эфире студии Sputnik Молдова назвал Холокост явлением, порожденным фашистскими режимами Европы: нацистской Германией, королевской Румынией, Венгрией, Словакией и другими странами.

"Не будем забывать, что в июне 1941 года на Советский Союз напали сразу 9 европейских государств, объявив ему войну. Евреев эти фашистские оккупационные режимы сильно преследовали, в том числе и на территории нашей республики", – заявил собеседник.

Как сообщил историк, в годы фашистской оккупации на территории Молдовы уничтожали не только местных евреев, но и тех, кого доставляли сюда из-за Прута, – из соседней Румынии, Одесской области.

"Сегодня мы не должны это забывать, потому что все происходившее тогда было преступлением против человечества, когда определенную категорию людей уничтожали просто по национальному признаку", – добавил Шаповалов.

Трагедия Холокоста на молдавской земле привела к сотням тысяч жертв – представителей не только еврейской национальности, но и ромов, и славян. Историк привел данные: за годы фашистской оккупации Молдовы здесь было уничтожено порядка 300 тысяч евреев и 50 тысяч ромов.

"Здесь были созданы три оккупационных территории - Транснистрия, Бессарабия и Северная Буковина. Всего Молдова потеряла за годы оккупации 570 тысяч мирных жителей", – отметил Шаповалов.

По мнению специалиста, во избежание повторения тех страшных событий молдавским детям и подросткам во время школьных занятий должны более подробно рассказывать о шокирующих явлениях, которые имели место на этой земле с июня 1941-го по август 1944 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova