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Утро на Sputnik’e

"Утро на Sputnik'e": взгляд на Молдову из России и опасно ли жить в Кишиневе

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210126/33372928/Utro-na-sputnike-vzglyad-na-moldovu-iz-russia-i-opasno-li-zhit-v-chisinau.html

Гости радиоэфира обсудили, что думает российская экспертная среда о политической ситуации в Молдове и о геополитическом выборе республики.

Раздирает ли Молдову геополитика? "Разновекторность" электората – благо или то, что тормозит развитие страны? Отдаляется ли Молдова от России и надолго ли? А также насколько безопасен Кишинев с точки зрения экологии? Обо всем этом ведущий программы Сергей Цуркану побеседовал с политологом, заместителем директора Института истории и политики МПГУ Владимиром Шаповаловым и председателем кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимиром Гарабой.

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