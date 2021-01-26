"Утро на Sputnik'e": взгляд на Молдову из России и опасно ли жить в Кишиневе

Гости радиоэфира обсудили, что думает российская экспертная среда о политической ситуации в Молдове и о геополитическом выборе республики.

Раздирает ли Молдову геополитика? "Разновекторность" электората – благо или то, что тормозит развитие страны? Отдаляется ли Молдова от России и надолго ли? А также насколько безопасен Кишинев с точки зрения экологии? Обо всем этом ведущий программы Сергей Цуркану побеседовал с политологом, заместителем директора Института истории и политики МПГУ Владимиром Шаповаловым и председателем кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимиром Гарабой.

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