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Сергей Манастырлы.
© Sputnik / Сергей Цуркану

Манастырлы: растеряет ли Санду русскоязычный электорат

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210126/33373526/manastyrly-rasteryaet-li-sandu-russkoyazychnyy-elektorat.html

Политический аналитик назвал основные причины, которые оттолкнут русскоязычных избирателей от личности нового президента Майи Санду, а также от лояльной к ней партии "Действие и солидарность" (PAS).

Утро на Sputnik’e
Манастырлы: растеряет ли Санду русскоязычный электорат

Недавнее решение Конституционного суда о признании закона о функционировании языков не соответствующим положениям Основного закона страны привело значительную часть русскоговорящих граждан Молдовы в смятение. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Сергей Манастырлы.

"В период своей предвыборной кампании Санду говорила правильные вещи о больных темах для русскоязычных граждан страны. Но теперь те из них, кто поддерживал Санду, воочию наблюдают расхождение ее слов с действительностью. С другой стороны, она не раз подчеркивала, что хотела бы, чтобы языком межнационального общения в РМ был румынский, а не русский", - заявил эксперт.
Президентура.
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Сайт администрации президента перешел с молдавского на румынский язык

По его словам, сейчас позиция нового президента Молдовы сосредоточилась на пропагандировании изучения румынского языка, о чем глава государства не раз заявляла в своих публичных спичах.

В четверг, 21 января, Конституционный суд Молдовы рассмотрел запрос депутатов платформы DA Дину Плынгэу и Марии Чобану, а также депутата, председателя унионистской Партии национального единства (PUN) Октавиана Цыку о контроле конституционности закона о функционировании языков и признал его неконституционным. Выдержку из решения КС зачитала председатель суда Домника Маноле.

У судьи КС Владимира Цуркана было особое мнение по делу, об этом также объявила Маноле.

Исполняющий обязанности министра юстиции Молдовы Фадей Нагачевский считает опасным решение Конституционного суда, который признал неконституционным закон о функционировании языков, возвращавший русскому статус языка межнационального общения.

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Теги:
русскоязычные, электорат, Майя Санду


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