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Алексей Тулбуре
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Тулбуре: забывают ли в Молдове об ужасных событиях Холокоста

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Sputnik Молдова
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Историк и политолог назвал срочные меры, которые следует предпринять правительству для того, чтобы память о таких трагических событиях, как Холокост, не была утрачена в молдавском обществе.

Утро на Sputnik’e
Тулбуре: почему в Молдове забывают об ужасных событиях Холокоста

Ежегодно 27 января весь мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста. Те ужасающие своей жестокостью события происходили во время Второй мировой войны и на оккупированной нацистами молдавской земле.

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© Sputnik / Osmatesco
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Порядка 300 тысяч евреев и около 50 тысяч ромов были уничтожены фашистским режимом на территории Молдавии, общее же число людей, замученных и уничтоженных фашистами в оккупированной республике, составило порядка 570 тысяч.

Сегодня у Молдовы нет официальной программы по увековечиванию памяти о событиях Холокоста, на правительственном уровне последняя из них истекла еще в 2019 году, однако сейчас на уровне кабмина заявили о необходимости внесения правок в учебник по "Истории румын" и дополнения дидактического пособия с подробной информацией о Холокосте. 

Так забывают или нет в нашей республике те страшные исторические события? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал эксперт Алексей Тулбуре.

"Нельзя сказать, что изменений в увековечивании памяти о Холокосте не происходит. Был принят план действий правительства по возвращению исторической памяти о тех событиях в Молдове. Он предусматривал определенные усилия правительства в соответствующем образовании подрастающего поколения", - заявил собеседник.
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© AP Photo
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По словам эксперта, в учебную программу был введен лишь факультативный курс для школ под названием "Холокост: история и уроки жизни". Но учителя истории в гимназиях и лицеях страны могут счесть нужным донести историческую правду по детей, а могут и обойти вниманием этот факультатив и его содержание.

"Но обучение проходит медленно. В частности, в социальных сетях мы можем наблюдать много антисемитских и ксенофобских комментариев и высказываний. Соцсети, к сожалению, этим изобилуют", - добавил Тулбуре. 

Историк порекомендовал обществу и властям страны не ослаблять усилий по возвращению исторической памяти среди населения о Холокосте, для этого необходимо обновить план действий правительства по популяризации этой темы.

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Теги:
историческое забвение, события, история, Холокост


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