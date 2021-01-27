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Владимир Гараба
© Photo : anticoruptie.md

Гараба: объясню, почему кишиневцы дышат отравой много лет подряд

Утро на Sputnik’e
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Sputnik Молдова
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Эколог объяснил, почему в главном городе страны концентрация вредных веществ в воздухе часто превышают допустимые нормы загрязнения.

Утро на Sputnik’e
Гараба: объясню, почему кишиневцы дышат отравой много лет подряд

Из-за перенасыщенности города автомобилями в воздухе над столицей часто скапливаются выхлопные газы, превышающие нормы концентрации тяжелых металлов. Они наносят вред здоровью жителей и гостей молдавской столицы. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения республики Владимир Гараба.

"Все объясняется объемами сжигания бензина и дизельного топлива, а также других вредоносных веществ. Конечно, Кишинев по уровню загрязнения воздуха нельзя сравнивать с более крупными городами, такими, как Париж, Киев или Бухарест. Доля вредоносных веществ в воздухе у нас меньше, но она все равно велика", – отметил Гараба.

Автомобильная пробка
© Sputnik / Miroslav Rotari
Уровень загрязнения воздуха в Кишиневе снизится из-за дождей и ветра
По словам специалиста, ситуация пока является терпимой с экологической точки зрения, поскольку Кишинев еще не достиг предельно допустимого пика концентрации автотранспорта в городе. Хотя за десять лет число частных автомашин в молдавской столице удвоилось.

"Но это не говорит о том, что ситуация не ухудшилась. Если сравнить данные статистики, предоставляемые метеорологами, мы увидим, что концентрация крайне вредных веществ в воздухе вдвое больше, чем в 2010 году", – заключил Гараба.

В Кишиневе официально зарегистрированы порядка 400 тысяч частных автомобилей, усугубляет ситуацию с загрязнением воздуха в столице значительный поток машин, который ежедневно прибывает из пригородов и районных центров республики, а это еще порядка 100–120 тысяч автомобилей. Выхлопные газы автомобиля могут нанести вред здоровью, и достаточно серьезный. Прежде всего оксид углерода, или угарный газ, при высокой концентрации вызывает головокружение, головную боль, тошноту, может приводить к обморокам.

Вред от выхлопных газов машин несут также канцерогены – сажа и бензопирен, которые способствуют развитию опухолей, особенно злокачественных.

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Теги:
Кишинев, загрязнение воздуха, загрязнение, воздух


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