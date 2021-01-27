Токарчук: может ли человек, привитый от COVID-19, быть носителем вируса

В научном сообществе давно идут дискуссии о том, насколько опасен человек, которому недавно ввели первую дозу вакцины от коронавируса. Ведь с научной точки зрения человек получает внутримышечно ту же инфекцию, хоть вирусная "информация" в ней содержится в незначительных концентрациях.
О потенциальной опасности человека, недавно привитого от COVID-19, в эфире студии Sputnik Молдова рассказала Алла Токарчук – специалист по эпидемиологии.
"Думаю, что человек, получивший прививку от коронавируса, может быть носителем вируса лишь незначительное время, пока у него не сформируется необходимый защитный иммунный уровень антител в крови. После первой инъекции вакцины у человека могут появиться симптомы коронавируса, так как иммунитет еще не сформирован", – отметила специалист.
"Вакцинированный человек с еще ослабленным иммунитетом может также заразиться COVID-19 извне, что усугубит общую картину его здоровья", – заключила Токарчук.
Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья утвердила Национальный план иммунизации населения от COVID-19.
Документ устанавливает ключевые компоненты национальной стратегии вакцинации от COVID-19 и описывает общий процесс организации вакцинации населения согласно международным и национальным стандартам. Стратегия, как уточнили в кабмине, разработана специалистами в области здравоохранения при помощи и с учетом рекомендаций со стороны Всемирной организации здравоохранения, Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и ЮНИСЕФ.
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