Токарчук: может ли человек, привитый от COVID-19, быть носителем вируса

Специалист в области эпидемиологии рассказала о том, насколько велика вероятность, что человек, прошедший иммунизацию от коронавируса нового типа, может представлять опасность для окружающих, заражая их COVID-19.

Утро на Sputnik’e Токарчук: может ли человек, привитый от COVID-19, быть носителем вируса

В научном сообществе давно идут дискуссии о том, насколько опасен человек, которому недавно ввели первую дозу вакцины от коронавируса. Ведь с научной точки зрения человек получает внутримышечно ту же инфекцию, хоть вирусная "информация" в ней содержится в незначительных концентрациях.

О потенциальной опасности человека, недавно привитого от COVID-19, в эфире студии Sputnik Молдова рассказала Алла Токарчук – специалист по эпидемиологии.

"Думаю, что человек, получивший прививку от коронавируса, может быть носителем вируса лишь незначительное время, пока у него не сформируется необходимый защитный иммунный уровень антител в крови. После первой инъекции вакцины у человека могут появиться симптомы коронавируса, так как иммунитет еще не сформирован", – отметила специалист.

По словам собеседницы, даже после получения второй дозы вакцины человек не должен забывать об инфекционной безопасности окружающих, чтобы не заражать людей, которые еще не прошли через процесс иммунизации. Прежде всего, следует носить защитную медицинскую маску в общественных местах, обрабатывать руки спиртосодержащими дезинфицирующими средствами.

"Вакцинированный человек с еще ослабленным иммунитетом может также заразиться COVID-19 извне, что усугубит общую картину его здоровья", – заключила Токарчук.

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья утвердила Национальный план иммунизации населения от COVID-19.

Документ устанавливает ключевые компоненты национальной стратегии вакцинации от COVID-19 и описывает общий процесс организации вакцинации населения согласно международным и национальным стандартам. Стратегия, как уточнили в кабмине, разработана специалистами в области здравоохранения при помощи и с учетом рекомендаций со стороны Всемирной организации здравоохранения, Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и ЮНИСЕФ.

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