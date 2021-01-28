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Утро на Sputnik’e

"Утро на Sputnik'e": не только мы интересуемся интернетом, но и он нами

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https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210128/33399635/utro-na-sputnike-ne-tolko-my-interesuemsya-internetom-no-i-on-nami.html

Международный день защиты персональных данных – лучший повод поговорить об интернет-безопасности и о цифровом будущем.

Мы многое знаем про интернет, но уже меньше, чем он про нас. Наши перемещения отмечаются и фиксируются "мировой паутиной", после чего нам ненавязчиво предлагают рекламу товаров и магазинов, возле которых мы останавливались. Как далеко может зайти взаимное проникновения человека и искусственного интеллекта? А также - жизнь культурная хоть и пострадала весьма за этот год, за год пандемии, но к счастью, не остановилась. Многие ушли в сеть – в том числе конкурсы и фестивали. Обо всем этом в беседе с IT-специалистом Александром Доносом и музыкальным продюсером Митей Эффтерманом.

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