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Утро на Sputnik’e

"Утро на Sputnik'e": евроинтеграция Молдовы – движение все, цель ничто?

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210129/33416057/utro-na-sputnike-evrointegratsiya-moldovy-dvizhenie-vse-tsel-nichto.html

Высока ли вероятность того, что Молдова окажется в составе Евросоюза, когда это может произойти и от чего это зависит.

Больше 10 лет в Молдове идут разговоры о евроинтеграции. Говорят политики, пишут СМИ, обсуждают соцсети - в зависимости от геополитической синусоиды эти разговоры у нас то тише, то громче. Но приблизилась ли Молдова к Европе и какой шанс оказаться в Евросоюзе?

А также – в России хотят создать реестры иностранных работников и их работодателей. Что это означает?

Флаги с символикой Евросоюза
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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О евроинтеграции Молдовы - в беседе с Алексеем Кузнецовым, доктором экономических наук, членом-корреспондентом РАН, директором Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, профессором МГИМО МИД России.

Также вы услышите директора Центра миграционных исследований Дмитрия Полетаева и доктора медицинских наук, врача-инфекциониста Николая Малышева.

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