"Утро на Sputnik'e": евроинтеграция Молдовы – движение все, цель ничто?

Высока ли вероятность того, что Молдова окажется в составе Евросоюза, когда это может произойти и от чего это зависит.

Больше 10 лет в Молдове идут разговоры о евроинтеграции. Говорят политики, пишут СМИ, обсуждают соцсети - в зависимости от геополитической синусоиды эти разговоры у нас то тише, то громче. Но приблизилась ли Молдова к Европе и какой шанс оказаться в Евросоюзе?

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О евроинтеграции Молдовы - в беседе с Алексеем Кузнецовым, доктором экономических наук, членом-корреспондентом РАН, директором Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, профессором МГИМО МИД России.

Также вы услышите директора Центра миграционных исследований Дмитрия Полетаева и доктора медицинских наук, врача-инфекциониста Николая Малышева.

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