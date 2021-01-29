Шаповалов: почему Молдове выгоднее сотрудничать с Россией, чем с Западом

Заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов назвал аргументы в пользу сотрудничества нашей республики с Российской Федерацией.

Утро на Sputnik’e Шаповалов: почему Молдове выгоднее сотрудничать с Россией, чем с Западом

Молдова в геополитическом смысле всегда стояла перед выбором – с каким из полюсов влияния развивать отношения: с Востоком или с Западом. Вернее, этот выбор ставили перед гражданами страны отечественные политики, которые, сменяя друг друга, постоянно использовали эту тему как фактор разделения общества.

Чем вызвано это размежевание в нашей стране? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал российский политолог Владимир Шаповалов.

"В Молдове мы наблюдаем феномен "украинского" разделения общества, когда людей разделают скорее не по идеологическим критериям, а по геополитическим. Хотя и идеология при разделении молдавского общества тоже присутствует, поскольку сторонники Партии социалистов и президента Санду - очень разные в своих воззрениях", – заявил собеседник.

По словам эксперта, геополитический раскол в молдавском обществе является фактором, который в значительной степени тормозит развитие республики. В данном случае интересы всего народа и государства стали заложниками длительной внутриполитической борьбы между представителями элит.

"Считаю, что в интересах народа Молдовы - тесное сотрудничество с Россией в экономическом, культурном, гуманитарном и политическом поле. Я думаю, что этот выбор рано или поздно народ Молдовы сделает, поскольку в культурном, историческом и экономическом отношении Молдова очень тесно связана с Россией", – добавил Шаповалов.

Политолог уверен: залог субъектности Молдовы как государства заключается в партнерских и стратегических взаимоотношениях с Россией. В качестве аргумента эксперт назвал прозападный вектор фактором потери молдавской национальной идентичности.

"Президент в Молдове – гражданка Румынии, значительная часть политических элит настроена прорумынски. Многие из них не рассматривают Молдову в качестве государственного политического субъекта", – заключил Шаповалов.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий на тот момент президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК представили окончательные итоги выборов, согласно которым победу одержала Санду, получив большинство голосов (943 006). Додона поддержали 690 615 граждан Молдовы.

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